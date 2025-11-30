Battaniyeler Hazır mı? Yağmurlu Havada İzlenecek 15 Romantik Film Önerisi
Yağmurlu havalarda dışarı çıkmak çoğu zaman cazip gelmez. Pencereye vuran damlaların sesi, kapalı gökyüzü ve sakinlik, insanı evde kalıp bir film açmaya çağırır. Böyle günlerde, atmosferiyle uyum sağlayan yapımlar hem zamanı keyifli geçirir hem de ruhu dinlendirir. Yağmurlu bir pazar günü izlemelik 15 romantik film önerisiyle geldik.
1. About Time (2013)
2. Brooklyn (2015)
3. In the Mood for Love (2000)
4. La La Land (2016)
5. One Day (2011)
6. Atonement (2007)
7. The Notebook (2004)
8. Pride & Prejudice (2005)
9. Begin Again (2013)
10. Once (2006)
11. Her (2013)
12. The Age of Adaline (2015)
13. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (2018)
14. Before Sunrise (1995)
15. The Worst Person in the World (2021)
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
