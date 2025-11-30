Battaniyeler Hazır mı? Yağmurlu Havada İzlenecek 15 Romantik Film Önerisi

Yazar Juliet, II. Dünya Savaşı sonrasında Guernsey Adası’ndan kendisine mektup gönderen Dawsey ile iletişim kurar. Ada halkının kurduğu kitap kulübünün hikâyesini araştırmak için adaya gider ve burada hem kulübün geçmişiyle hem de Dawsey ile bağ kurar.