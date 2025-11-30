onedio
Battaniyeler Hazır mı? Yağmurlu Havada İzlenecek 15 Romantik Film Önerisi

Battaniyeler Hazır mı? Yağmurlu Havada İzlenecek 15 Romantik Film Önerisi

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.11.2025 - 08:01

Yağmurlu havalarda dışarı çıkmak çoğu zaman cazip gelmez. Pencereye vuran damlaların sesi, kapalı gökyüzü ve sakinlik, insanı evde kalıp bir film açmaya çağırır. Böyle günlerde, atmosferiyle uyum sağlayan yapımlar hem zamanı keyifli geçirir hem de ruhu dinlendirir. Yağmurlu bir pazar günü izlemelik 15 romantik film önerisiyle geldik.

1. About Time (2013)

Tim, aile erkeklerinin zamanda geri dönebildiğini öğrendikten sonra bu yeteneği hayatını düzeltmek için kullanır. Londra’da tanıştığı Mary ile ilişkisini kurarken, geçmişi değiştirdikçe bugünde bazı şeyleri kaybettiğini fark eder.

2. Brooklyn (2015)

Eilis, İrlanda’dan Amerika’ya göç ederek Brooklyn’de yeni bir hayat kurmaya çalışır. Burada Tony adlı bir gençle tanışır ve aralarında bir yakınlık oluşur. Ancak memleketinden gelen haberler, Eilis’i iki farklı hayat arasında seçim yapmaya zorlar.

3. In the Mood for Love (2000)

Su ve Chow, eşlerinin birbirleriyle ilişkisi olduğunu öğrendiklerinde aynı apartmanda yalnızlık içinde karşılaşırlar. İkisi de eşlerine benzememek için yakınlıklarını kontrollü tutmaya çalışsa da zamanla aralarında derin bir bağ gelişir.

4. La La Land (2016)

Sebastian, kendi caz kulübünü açmak isteyen bir müzisyendir. Mia ise oyuncu olma hayali kurar. Los Angeles’ta yolları kesişen ikili, hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken ilişkilerini ayakta tutmak için mücadele eder.

5. One Day (2011)

Emma ve Dexter, üniversite mezuniyet günlerinde tanışır. Hikâye, her yıl aynı günün onların hayatlarında nasıl değiştiğini ve aralarındaki ilişkinin yıllara göre nasıl şekillendiğini gösterir.

6. Atonement (2007)

Briony, ablası Cecilia ile Robbie arasındaki ilişkiyi yanlış yorumlayarak Robbie’yi suçlayan bir ifadede bulunur. Bu karar, Cecilia ve Robbie’nin hayatını değiştirirken Briony yıllar boyunca yaptığı hatanın sonuçlarıyla yüzleşir.

7. The Notebook (2004)

Noah ve Allie, yaz boyunca güçlü bir bağ kurar ancak ailelerinin farklı sosyal çevreleri ilişkilerini zorlaştırır. Yıllar sonra yolları yeniden kesişir ve geçmişteki duygularıyla yeniden karşılaşırlar.

8. Pride & Prejudice (2005)

Elizabeth Bennet, ailesinin baskıları arasında kendine uygun bir eş arayışında değildir. Zengin ama mesafeli Mr. Darcy ile karşılaştığında aralarındaki yanlış anlamalar ve önyargılar zaman içinde çözülür ve ilişkileri gelişir.

9. Begin Again (2013)

Gretta, sevgilisi Dave’in ihanetini öğrendikten sonra New York’ta tek başına kalır. Sokak performansı sırasında müzik yapımcısı Dan onunla tanışır ve birlikte şehrin farklı noktalarında bağımsız bir albüm kaydetmeye başlarlar.

10. Once (2006)

Dublin’de yaşayan isimsiz bir sokak müzisyeni, Çek bir genç kadınla tanışır. İkili, müzik üzerinden bağ kurarak birlikte şarkılar yazar ve kısa süreli bir ortaklık içinde hayatlarının farklı yönlerine ışık tutarlar.

11. Her (2013)

Theodore, yalnızlık içinde yaşayan bir mektup yazarıdır. Gelişmiş bir yapay zekâ olan Samantha ile iletişim kurmaya başlar. Zamanla Samantha’nın kişiliği ve Theodore’un duygusal ihtiyacı bir ilişkiye dönüşür.

12. The Age of Adaline (2015)

Adaline, geçirdiği bir kazadan sonra yaşlanmayı durdurur. Yıllar boyunca kimliğini gizleyerek yaşarken, Ellis adlı bir adamla tanışması düzenini bozar ve geçmişini yeniden düşünmesine neden olur.

13. The Guernsey Literary and Potato Peel Pie Society (2018)

Yazar Juliet, II. Dünya Savaşı sonrasında Guernsey Adası’ndan kendisine mektup gönderen Dawsey ile iletişim kurar. Ada halkının kurduğu kitap kulübünün hikâyesini araştırmak için adaya gider ve burada hem kulübün geçmişiyle hem de Dawsey ile bağ kurar.

14. Before Sunrise (1995)

Jesse, Avrupa treniyle seyahat ederken Celine ile tanışır. Birlikte Viyana’da bir gece boyunca yürüyerek konuşurlar. Kısa sürede aralarında derin bir yakınlık oluşur ve sabah treninden önce bu bağı nasıl değerlendireceklerine karar vermeye çalışırlar.

15. The Worst Person in the World (2021)

Julie, hayatının yönünü bulmakta zorlanan genç bir kadındır. İlişkiler, kariyer seçimleri ve beklentiler arasında savrulurken, zamanın ona dayattığı baskıyla yüzleşir. Film, modern hayatın “ne yapmak istediğini bilmemek” halini içten ve mizahi bir dille işler.

