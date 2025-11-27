onedio
Stranger Things Rekor Kırdı: Dört Sezon Birden Netflix Listelerine Girdi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
27.11.2025 - 18:57

Stranger Things final sezonu bugün (27 Kasım) yayınlandı ancak yayına girmeden bir gün önce büyük bir sürprize imza attı. Diziyi baştan izlemeye başlayan hayranlar ile seriyi yeni keşfeden izleyiciler, platformda beklenmedik bir hareketlilik yarattı. Bu yoğun ilgi sayesinde Stranger Things’in dört sezonu birden Netflix’in haftalık izlenme listesine girdi. Üstelik bu durum Netflix tarihinde görülmemiş bir rekordu.

Kaynak: Independent

Stranger Things’in final sezonu bugün Netflix’te izleyiciyle buluşmadan önce büyük bir rekora imza attı.

23 Kasım haftasında dizinin ilk sezonu 4,1 milyon izlenmeyle İngilizce içeriklerde üçüncü sıraya yerleşti. Dördüncü sezon 3,3 milyon izlenmeyle beşinci, ikinci sezon ise yedinci sıranın sahibi oldu. Üçüncü sezon da listeye dokuzuncu sıradan girmeyi başardı.

Böylece ilk kez bir dizinin dört sezonu aynı anda Netflix’in İngilizce içerikler listesinde yer buldu.

Final sezonunun yayına girmesiyle bu rekorun daha da büyümesi bekleniyor. Stranger Things, yıllar içinde platformun en güçlü yapımlarından biri haline gelmişti. Özellikle 2022’de yayımlanan dördüncü sezon, ilk 91 günde 140,7 milyon izlenmeye ulaşarak tüm zamanların en popüler üçüncü İngilizce dizisi olmuştu. 2019 yapımı üçüncü sezon da uzun süre listede kalmış ancak kısa süre önce Wednesday’in ikinci sezonu tarafından geride bırakılmıştı. Dizinin 2016’da başlayan macerası, 2017’de gelen ikinci sezonla hızla geniş bir kitleye ulaşmıştı.

Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
