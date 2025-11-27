Stranger Things Rekor Kırdı: Dört Sezon Birden Netflix Listelerine Girdi
Stranger Things final sezonu bugün (27 Kasım) yayınlandı ancak yayına girmeden bir gün önce büyük bir sürprize imza attı. Diziyi baştan izlemeye başlayan hayranlar ile seriyi yeni keşfeden izleyiciler, platformda beklenmedik bir hareketlilik yarattı. Bu yoğun ilgi sayesinde Stranger Things’in dört sezonu birden Netflix’in haftalık izlenme listesine girdi. Üstelik bu durum Netflix tarihinde görülmemiş bir rekordu.
Kaynak: Independent
Stranger Things’in final sezonu bugün Netflix’te izleyiciyle buluşmadan önce büyük bir rekora imza attı.
Böylece ilk kez bir dizinin dört sezonu aynı anda Netflix’in İngilizce içerikler listesinde yer buldu.
