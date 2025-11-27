Stranger Things Rekor Kırdı: Dört Sezon Birden Netflix Listelerine Girdi

Final sezonunun yayına girmesiyle bu rekorun daha da büyümesi bekleniyor. Stranger Things, yıllar içinde platformun en güçlü yapımlarından biri haline gelmişti. Özellikle 2022’de yayımlanan dördüncü sezon, ilk 91 günde 140,7 milyon izlenmeye ulaşarak tüm zamanların en popüler üçüncü İngilizce dizisi olmuştu. 2019 yapımı üçüncü sezon da uzun süre listede kalmış ancak kısa süre önce Wednesday’in ikinci sezonu tarafından geride bırakılmıştı. Dizinin 2016’da başlayan macerası, 2017’de gelen ikinci sezonla hızla geniş bir kitleye ulaşmıştı.