Hande Erçel, İki Dünya Bir Dilek Filminin Başrolü Metin Akdülger'le İlgili İtirafta Bulundu

Merve Ersoy
27.11.2025 - 17:22

Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak görülen Hande Erçel, son günlerde hikayesini kaleme aldığı İki Dünya Bir Dilek'le gündemde. Büyük ses getiren filmde başrolü Metin Akdülger'le paylaşan Hande Erçel, partneriyle ilgili itirafta bulundu.

Hikayesini Hande Erçel'in yazdığı İki Dünya Bir Dilek son dönemin gündeminde yer alan filmlerden.

Hande Erçel ve Metin Akdülger'in başrolünü paylaştığı filmde, çocuk yaşta tanışan Bilge ve Can'ın, yaşadıkları büyülü an nedeniyle aralarında gelişen bağ, yıllar sonra yeniden yollarının kesişmesiyle anlam kazanması anlatılıyor. 

Uyumları çok beğenilen Hande Erçel ve Metin Akdülger ikilisi birbirlerine övgüler yağdırdılar. Hande Erçel, Metin Akdülger'le ilgili önemli bir itirafta bulundu.

Hande Erçel, "Hikaye oluşmaya başladığında benim tek hayalim Metin ile oynamaktı. Zaten karakter Metin'di." dedi.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
