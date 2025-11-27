Hande Erçel, İki Dünya Bir Dilek Filminin Başrolü Metin Akdülger'le İlgili İtirafta Bulundu
Türkiye'nin en güzel kadınlarından biri olarak görülen Hande Erçel, son günlerde hikayesini kaleme aldığı İki Dünya Bir Dilek'le gündemde. Büyük ses getiren filmde başrolü Metin Akdülger'le paylaşan Hande Erçel, partneriyle ilgili itirafta bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hikayesini Hande Erçel'in yazdığı İki Dünya Bir Dilek son dönemin gündeminde yer alan filmlerden.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hande Erçel, "Hikaye oluşmaya başladığında benim tek hayalim Metin ile oynamaktı. Zaten karakter Metin'di." dedi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın