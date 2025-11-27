Önceden 100’dü, Şimdi 200: Ünlü Televizyon Dizisi Çay Satışlarını Fırlattı!

Azizoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

'1986'da Hülya Avşar'ın 'Üç Halka Yirmi Beş' filmi, sonrasında 1993'te 'Süper Baba', 2006-2007 yıllarında 'Fırtına' dizisi çekilmişti. Birkaç yıl önce de Sen Anlat Karadeniz ki senaristimiz Nehir Erdem o da bu mahallenin çocuğu. Şimdi de 'Taşacak Bu Deniz' dizisi çekiliyor. Bu arada ilçemiz birkaç filme de ev sahipliği yaptı. Belli başlı bölümler ilçemizde çekildi.'

Dizinin yayınlanmasının ardından ilçeye gösterilen ilgide ciddi bir artış yaşandığını belirten Azizoğlu, çekim alanlarında günün her saatinde yoğunluk olduğunu şu sözlerle anlattı:

'Akşam saatlerinde bile farklı şehirlerden gelen araçlar var. İnsanlar bebekleri kucağında bekliyorlar. Oradaki oyuncularla dinlenme aralarında, karavanlarına gittikleri sırada fotoğraf çektiriyorlar. Sağ olsun onlar da vatandaşların ilgilerine karşılık veriyor. Güzel tepkiler oluyor.'