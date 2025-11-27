Önceden 100’dü, Şimdi 200: Ünlü Televizyon Dizisi Çay Satışlarını Fırlattı!
Trabzon’un Sürmene ilçesi son günlerde hiç olmadığı kadar hareketli. Bunun sebebi ise çekimleri bölgede yapılan 'Taşacak Bu Deniz' dizisi. Diziyle birlikte ilçeye Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi gelmeye başladı. Merak edilen mekanlar, sokaklar ve mahalleler dolup taştı. Ortaya çıkan bu hareketlilik en çok da esnafın yüzünü güldürdü. İşte detaylar...
Kaynak: AA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çay satışları iki katına çıktı, esnaf işlerinin açıldığını söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu da ilçenin geçmişten bu yana birçok yapımın ilgisini çektiğini hatırlattı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın