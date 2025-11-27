onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
Önceden 100’dü, Şimdi 200: Ünlü Televizyon Dizisi Çay Satışlarını Fırlattı!

Önceden 100’dü, Şimdi 200: Ünlü Televizyon Dizisi Çay Satışlarını Fırlattı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.11.2025 - 14:27

Trabzon’un Sürmene ilçesi son günlerde hiç olmadığı kadar hareketli. Bunun sebebi ise çekimleri bölgede yapılan 'Taşacak Bu Deniz' dizisi. Diziyle birlikte ilçeye Türkiye’nin dört bir yanından ziyaretçi gelmeye başladı. Merak edilen mekanlar, sokaklar ve mahalleler dolup taştı. Ortaya çıkan bu hareketlilik en çok da esnafın yüzünü güldürdü. İşte detaylar...

Kaynak: AA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Çay satışları iki katına çıktı, esnaf işlerinin açıldığını söylüyor.

Çay satışları iki katına çıktı, esnaf işlerinin açıldığını söylüyor.

Dizinin çekildiği Balıklı Mahallesi’nde uzun yıllardır çay ocağı işleten Şevki Demircioğlu, yaşanan değişimi açık sözlerle anlattı. Demircioğlu, 'Önceden 100 çay satıyorduk, şimdi 200 tane satıyoruz. Taşacak Bu Deniz bize canlılık getirdi. Uzak şehirlerden insanlar buraya geliyor. Buralar her gün dolup taşıyor' diyerek dizinin ilçeye olan etkisini net bir şekilde ortaya koydu.

İnsanların yalnızca seti görmekle kalmadığını, mahallede vakit geçirip bölgeyi gezdiğini de belirten Demircioğlu, gelen misafirleri ağırlamaktan memnun olduklarını ifade etti.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu da ilçenin geçmişten bu yana birçok yapımın ilgisini çektiğini hatırlattı.

Sürmene Belediye Başkanı Hüseyin Azizoğlu da ilçenin geçmişten bu yana birçok yapımın ilgisini çektiğini hatırlattı.

Azizoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

'1986'da Hülya Avşar'ın 'Üç Halka Yirmi Beş' filmi, sonrasında 1993'te 'Süper Baba', 2006-2007 yıllarında 'Fırtına' dizisi çekilmişti. Birkaç yıl önce de Sen Anlat Karadeniz ki senaristimiz Nehir Erdem o da bu mahallenin çocuğu. Şimdi de 'Taşacak Bu Deniz' dizisi çekiliyor. Bu arada ilçemiz birkaç filme de ev sahipliği yaptı. Belli başlı bölümler ilçemizde çekildi.'

Dizinin yayınlanmasının ardından ilçeye gösterilen ilgide ciddi bir artış yaşandığını belirten Azizoğlu, çekim alanlarında günün her saatinde yoğunluk olduğunu şu sözlerle anlattı:

'Akşam saatlerinde bile farklı şehirlerden gelen araçlar var. İnsanlar bebekleri kucağında bekliyorlar. Oradaki oyuncularla dinlenme aralarında, karavanlarına gittikleri sırada fotoğraf çektiriyorlar. Sağ olsun onlar da vatandaşların ilgilerine karşılık veriyor. Güzel tepkiler oluyor.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın