İtalya'da Bir Adam Ölen Annesinin Kılığına Girerek Yıllarca Emekli Maaşını Aldı

İddiaya göre adam, 2022 yılında hayatını kaybeden 85 yaşındaki annesi Graziella Dall’Oglio’nun ölümünü yetkililere bildirmedi. Evinde sakladığı annesinin ölümünü çevresindeki insanlardan gizleyerek, onun adına yatırılmaya devam eden emekli maaşını çekmeye devam etti. Aynı zamanda aileye ait üç farklı mülkten elde ettiği gelirle birlikte yılda yaklaşık 53 bin euro kazanç sağladığı belirtildi.

Olayın ortaya çıkması ise annesinin kimliğinin yenilenmesi gerektiği sırada yaşandı. Nüfus kayıtlarındaki belge süresi dolduğu için belediyeye başvuran adam, bu kez annesinin yerine geçerek resmi işlemi kendisi yapmaya karar verdi.