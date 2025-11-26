İtalya'da Bir Adam Ölen Annesinin Kılığına Girerek Yıllarca Emekli Maaşını Aldı
İtalya’nın kuzeyinde yer alan Borgo Virgilio kasabasında geçen olay, kısa sürede ülke gündemine oturdu. 56 yaşındaki bir adamın, yıllar önce hayatını kaybeden annesi adına emekli maaşı aldığı ortaya çıktı. Bununla da kalmayan kişi, annesinin kimliğini yenilemek için belediyeye onun kılığına girerek başvurdu. Çalışanların dikkatinden kaçmayan detaylar, olayın seyrini tamamen değiştirdi.
Annesinin ölümünü gizledi, yıllarca kimseye bildirmedi.
Belediye çalışanları kılığı fark etti, polise haber verildi.
Evde yapılan aramada annesinin bedeni bulundu, çok sayıda suçlama yöneltildi.
