İtalya'da Bir Adam Ölen Annesinin Kılığına Girerek Yıllarca Emekli Maaşını Aldı

26.11.2025 - 13:08

İtalya’nın kuzeyinde yer alan Borgo Virgilio kasabasında geçen olay, kısa sürede ülke gündemine oturdu. 56 yaşındaki bir adamın, yıllar önce hayatını kaybeden annesi adına emekli maaşı aldığı ortaya çıktı. Bununla da kalmayan kişi, annesinin kimliğini yenilemek için belediyeye onun kılığına girerek başvurdu. Çalışanların dikkatinden kaçmayan detaylar, olayın seyrini tamamen değiştirdi.

Kaynak

Annesinin ölümünü gizledi, yıllarca kimseye bildirmedi.

İddiaya göre adam, 2022 yılında hayatını kaybeden 85 yaşındaki annesi Graziella Dall’Oglio’nun ölümünü yetkililere bildirmedi. Evinde sakladığı annesinin ölümünü çevresindeki insanlardan gizleyerek, onun adına yatırılmaya devam eden emekli maaşını çekmeye devam etti. Aynı zamanda aileye ait üç farklı mülkten elde ettiği gelirle birlikte yılda yaklaşık 53 bin euro kazanç sağladığı belirtildi.

Olayın ortaya çıkması ise annesinin kimliğinin yenilenmesi gerektiği sırada yaşandı. Nüfus kayıtlarındaki belge süresi dolduğu için belediyeye başvuran adam, bu kez annesinin yerine geçerek resmi işlemi kendisi yapmaya karar verdi.

Belediye çalışanları kılığı fark etti, polise haber verildi.

Adam, belediyeye kadın kıyafetleriyle gitti. Üzerinde yaşlı bir kadına ait olduğu izlenimi veren bir kıyafet, koyu kahverengi bir peruk, ruj, oje, takılar ve eski model küpeler vardı. Yaşlı bir kadın gibi yürümeye ve konuşmaya çalıştı. Sesini de ince göstermeye çabaladığı ancak zaman zaman erkek sesinin ortaya çıktığı bildirildi.

Belediye çalışanlarından biri, boynunun beklenenden kalın olduğunu, ellerindeki kırışıklıkların yaşlı bir kadına benzemediğini ve cildinin doğal görünmediğini fark ederek yöneticilere durumu bildirdi. Kimlik fotoğrafı ile karşısındaki kişi arasındaki benzerlik dikkatli bir inceleme sonrası şüphe uyandırdı ve olay derhal polise bildirildi.

Evde yapılan aramada annesinin bedeni bulundu, çok sayıda suçlama yöneltildi.

Polis ekipleri adamın evine gittiklerinde, annesine ait bedeni çamaşır odasında saklanmış halde buldu. Belediye Başkanı Francesco Aporti, olayın son derece üzücü ve sıra dışı olduğunu belirtirken, kadının doğal sebeplerle ölmüş olabileceğini ancak kesin nedenin otopsi sonrası netleşeceğini açıkladı.

Yetkililer, adam hakkında birden fazla suçtan soruşturma başlattı. Ceset saklamak, devleti dolandırmak, resmi evrakta sahtecilik yapmak ve başkasının kimliğine bürünmek suçlamalarıyla tutuklanan kişinin cezaevine gönderildiği ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

