Meğerse Sahteymiş! Reddit’in Kurucu Ortağı Alexis Ohanian İlk Kullanıcıların Sahte Olduğunu Açıkladı

Dünyanın en büyük sosyal platformlarından biri olan Reddit’in ilk günleri sanılandan çok daha farklıydı. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen bir röportaj, platformun aslında sıfıra yakın kullanıcıyla yola çıktığını ortaya koydu. Alexis Ohanian, ilk haftalarda yapılan paylaşımların neredeyse tamamının sahte olduğunu açıkça itiraf etti!
Reddit’in kurucuları, platform boş görünmesin diye binlerce sahte paylaşım yaptı!
