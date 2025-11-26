onedio
Meğerse Sahteymiş! Reddit’in Kurucu Ortağı Alexis Ohanian İlk Kullanıcıların Sahte Olduğunu Açıkladı

Meğerse Sahteymiş! Reddit’in Kurucu Ortağı Alexis Ohanian İlk Kullanıcıların Sahte Olduğunu Açıkladı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.11.2025 - 10:18

Dünyanın en büyük sosyal platformlarından biri olan Reddit’in ilk günleri sanılandan çok daha farklıydı. Yıllar sonra yeniden gündeme gelen bir röportaj, platformun aslında sıfıra yakın kullanıcıyla yola çıktığını ortaya koydu. Alexis Ohanian, ilk haftalarda yapılan paylaşımların neredeyse tamamının sahte olduğunu açıkça itiraf etti!

Reddit’in kurucuları, platform boş görünmesin diye binlerce sahte paylaşım yaptı!

Reddit’in kurucuları, platform boş görünmesin diye binlerce sahte paylaşım yaptı!

İnsanların boş bir platforma dahil olmak istemeyeceğini bilen ekip, bilinçli bir şekilde içerik üreterek sahte bir canlılık algısı oluşturdu. Oluşan hareketlilik, zamanla gerçek kullanıcıların ilgisini çekti ve platforma organik katılımı hızlandırdı!

Reddit, 2005 yılında Y Combinator kapsamında hayata geçirildiğinde en büyük sorunu içerik yetersizliğiydi. Kullanıcı üretimi üzerine kurulu bir sistemin, kullanıcı olmadığı için işlememesi riski vardı. Ancak yapılan müdahale, platformun ayakta kalmasını sağladı.

