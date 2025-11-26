Meğerse Sahteymiş! Reddit’in Kurucu Ortağı Alexis Ohanian İlk Kullanıcıların Sahte Olduğunu Açıkladı

İnsanların boş bir platforma dahil olmak istemeyeceğini bilen ekip, bilinçli bir şekilde içerik üreterek sahte bir canlılık algısı oluşturdu. Oluşan hareketlilik, zamanla gerçek kullanıcıların ilgisini çekti ve platforma organik katılımı hızlandırdı!

Reddit, 2005 yılında Y Combinator kapsamında hayata geçirildiğinde en büyük sorunu içerik yetersizliğiydi. Kullanıcı üretimi üzerine kurulu bir sistemin, kullanıcı olmadığı için işlememesi riski vardı. Ancak yapılan müdahale, platformun ayakta kalmasını sağladı.