Psikolojiye Göre Yüzüstü Uyumak Ne Anlama Geliyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.11.2025 - 11:38

Uyku pozisyonları çoğu zaman basit bir tercih gibi görülse de bazı uzmanlar, uyku pozisyonlarının kişilikle ilgili ipuçları verebileceğini söylüyor. Elbette bu bağlantılar kesin ve bilimsel olarak kanıtlanmış değil. Yine de yıllardır yapılan gözlemler, insanların nasıl uyuduğuyla nasıl davrandıkları arasında ilginç paralellikler kurulmasına neden oluyor.

Uyku pozisyonları, davranış ve beden sağlığıyla ilişkilendiriliyor.

Uyku sırasında alınan pozisyonların, hem fiziksel sağlığı hem de günlük hayattaki davranışları etkileyebileceği düşünülüyor. Yan yatmak, hava yollarını açık tutarak horlamayı azaltmaya yardımcı olurken sindirimi de destekleyebiliyor. Sırtüstü yatış ise omurganın doğal hizalanmasını koruyarak bazı kişilerde daha rahat bir nefes alma düzeni sağlayabiliyor. 

Yüzüstü uyumak ise diğer pozisyonlara göre daha az tercih ediliyor. Çünkü boyun ve omurga üzerinde baskı yaratabiliyor ve uzun vadede fiziksel rahatsızlıklara yol açma ihtimali bulunuyor. Buna rağmen bazı uzmanlar, kişilerin seçtiği bu pozisyonun, belirli davranış özellikleriyle ilişkili olabileceğini öne sürüyor.

Yüzüstü uyuyan kişilere atfedilen karakter özellikleri dikkat çekiyor.

Yüzüstü uyuyan kişiler genellikle başlarını bir yana çevirerek, kollarını yastık çevresinde toplayarak uyur. Araştırmacıların bazılarına göre, bu pozisyonu tercih eden bireyler daha sosyal, dışa dönük ve çevreleriyle iletişimi güçlü kişiler olabiliyor. Dışarıdan bakıldığında zaman zaman atak ya da fazla cesur bir izlenim bırakabildikleri de ifade ediliyor.

Bununla birlikte, aynı kişilerin eleştirilere karşı hassas olabildiği ve stresli durumlarda daha çabuk etkilendiği de belirtiliyor. Kararlı ve hedef odaklı bir yapıya sahip oldukları düşünülse de iç dünyalarında kaygı ve özgüven eksikliği yaşayabildiklerine dair gözlemler bulunuyor.

Bilimsel kanıtlar sınırlı, tercih çoğunlukla alışkanlığa dayanıyor.

Uzmanlar, uyku pozisyonları ile kişilik özellikleri arasında doğrudan ve güçlü bir bağ kuran kapsamlı bilimsel çalışmaların olmadığının altını çiziyor. Yüzüstü uyuma alışkanlığının çoğu zaman çocukluktan gelen bir refleks, bedensel rahatlık arayışı ya da tamamen kişisel tercih olduğu belirtiliyor. Yani bir kişinin bu şekilde uyuması, karakteri hakkında kesin yargıya varmak için yeterli kabul edilmiyor.

