Psikolojiye Göre Yüzüstü Uyumak Ne Anlama Geliyor?

Uyku sırasında alınan pozisyonların, hem fiziksel sağlığı hem de günlük hayattaki davranışları etkileyebileceği düşünülüyor. Yan yatmak, hava yollarını açık tutarak horlamayı azaltmaya yardımcı olurken sindirimi de destekleyebiliyor. Sırtüstü yatış ise omurganın doğal hizalanmasını koruyarak bazı kişilerde daha rahat bir nefes alma düzeni sağlayabiliyor.

Yüzüstü uyumak ise diğer pozisyonlara göre daha az tercih ediliyor. Çünkü boyun ve omurga üzerinde baskı yaratabiliyor ve uzun vadede fiziksel rahatsızlıklara yol açma ihtimali bulunuyor. Buna rağmen bazı uzmanlar, kişilerin seçtiği bu pozisyonun, belirli davranış özellikleriyle ilişkili olabileceğini öne sürüyor.