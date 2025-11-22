onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yapışkan Etiket İzini Bu 2 Kolay Yöntemle Saniyeler İçerisinde Çıkarabilirsiniz!

Yapışkan Etiket İzini Bu 2 Kolay Yöntemle Saniyeler İçerisinde Çıkarabilirsiniz!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.11.2025 - 15:01

Günlük hayatta satın alınan kavanozlar, tencereler, saklama kapları ve elektronik ürünlerin üzerinde kalan etiket izleri, hem görüntüyü bozduğu hem de zor çıktığı için en sık karşılaşılan sorunlardan biri. Üreticilerin kullandığı güçlü yapıştırıcılar zamanla yüzeyde mat ve yapışkan bir tabaka bırakıyor. Ancak temizlik uzmanları, evde bulunan basit malzemelerle bu tabakanın saniyeler içinde çözülebileceğini belirtiyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Etiket kalıntıları neden çıkmıyor?

Etiket kalıntıları neden çıkmıyor?

Uzmanlara göre etiketlerde kullanılan yapıştırıcılar, polimer bazlı reçinelerden oluşuyor. Bu maddeler yüksek ısıya, neme, suya ve sürtünmeye dayanıklı olduğu için sıradan deterjanlarla kolayca çözülmüyor. Bu nedenle etiket çıkarıldıktan sonra bile yüzeyde yapışkan ve kir tutan bir kalıntı kalabiliyor.

Birçok kişi çamaşır suyu, aseton ya da solvent gibi güçlü kimyasallara yönelse de, uzmanlar bu yöntemin uzun vadede yüzeyde çizik, renk bozulması ve matlaşmaya neden olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle plastik ve hassas kaplamalı yüzeylerde bu tür ürünlerin geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabildiği vurgulanıyor.

Bitkisel yağ ile etiket yapışkan izi nasıl çıkarılır?

Bitkisel yağ ile etiket yapışkan izi nasıl çıkarılır?

Uzmanlara göre bitkisel yağ, etiketlerde kullanılan reçine bazlı yapıştırıcıyı yumuşatarak yüzeyden kolayca ayrılmasını sağlıyor. Hem yüzeye zarar vermemesi hem de her evde bulunabilmesi nedeniyle en güvenli yöntemlerden biri olarak gösteriliyor. İşte nasıl yapılacağı:

  • Bir parça pamuğa veya yumuşak bir beze bir miktar ayçiçek yağı ya da zeytinyağı dökün

  • Yağı, etiket izinin bulunduğu bölgenin tamamına nazikçe sürün

  • Yapıştırıcının yumuşaması için yaklaşık 20–30 saniye bekleyin

  • Yumuşayan kalıntıyı kağıt havlu veya mikrofiber bir bez yardımıyla silin

  • İşlem tamamlandıktan sonra yüzeyi hafif deterjanlı suyla temizleyerek yağ kalıntısını tamamen giderin

Karbonatlı macun ile etiket yapışkanı nasıl temizlenir?

Karbonatlı macun ile etiket yapışkanı nasıl temizlenir?

Uzmanlara göre karbonat, hafif alkali yapısı sayesinde yapışkan kalıntıların yüzeye tutunma gücünü zayıflatıyor. Sıcak su ile birleştiğinde macun kıvamı alan karışım, özellikle plastik ve hassas yüzeylerde nazik ama etkili bir temizlik sağlıyor.

  • Bir kase sıcak suyun içine 1 yemek kaşığı karbonat ekleyin

  • Karışımı macun kıvamına gelene kadar karıştırın

  • Hazırladığınız macunu etiket izinin üzerini tamamen kaplayacak şekilde sürün

  • Yaklaşık 1 dakika bekleyerek yapıştırıcının yumuşamasını sağlayın

  • Yüzeyi mutfak süngeriyle nazikçe ovalayın

  • Ardından durulayıp kuru bir bezle silerek işlemi tamamlayın

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın