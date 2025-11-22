Yapışkan Etiket İzini Bu 2 Kolay Yöntemle Saniyeler İçerisinde Çıkarabilirsiniz!

Uzmanlara göre etiketlerde kullanılan yapıştırıcılar, polimer bazlı reçinelerden oluşuyor. Bu maddeler yüksek ısıya, neme, suya ve sürtünmeye dayanıklı olduğu için sıradan deterjanlarla kolayca çözülmüyor. Bu nedenle etiket çıkarıldıktan sonra bile yüzeyde yapışkan ve kir tutan bir kalıntı kalabiliyor.

Birçok kişi çamaşır suyu, aseton ya da solvent gibi güçlü kimyasallara yönelse de, uzmanlar bu yöntemin uzun vadede yüzeyde çizik, renk bozulması ve matlaşmaya neden olabileceği konusunda uyarıyor. Özellikle plastik ve hassas kaplamalı yüzeylerde bu tür ürünlerin geri dönüşü olmayan hasarlar bırakabildiği vurgulanıyor.