İŞKUR Duyurdu! Türkiye'de En Çok İşçi Aranan Meslekler Belli Oldu

İŞKUR Duyurdu! Türkiye’de En Çok İşçi Aranan Meslekler Belli Oldu

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.11.2025 - 11:35

İŞKUR 2025 yılına ilişkin istihdam verilerini açıkladı. Ekim ayında yüz binlerce kişi işe yerleştirildi. On aylık toplamda milyonlara ulaşan bir hareketlilik görüldü. Buna rağmen birçok alanda ciddi çalışan açığı oluştu. En çok ihtiyaç duyulan meslekler netleşti. İşte öne çıkan detaylar...

Ekim ayında 133 binden fazla kişi işe yerleştirildi.

Ekim ayında 133 binden fazla kişi işe yerleştirildi.

İŞKUR verilerine göre ekim ayında toplam 133 bin 522 kişi işe yerleştirildi. Bu sayının 80 bin 129’unu erkekler, 53 bin 393’ünü ise kadınlar oluşturdu. İstihdam hareketliliği yılın son çeyreğine yaklaşılırken hız kesmedi.

Ocak-Ekim dönemine bakıldığında ise tablo daha çarpıcı bir hal aldı. İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen toplam kişi sayısı 1 milyon 298 bin 953 oldu. En fazla istihdamın sektör bazında imalatta gerçekleştiği, meslek bazında ise hizmet ve perakende alanlarının öne çıktığı kaydedildi.

Açık iş sayısı iki milyonun üzerine çıktı.

Açık iş sayısı iki milyonun üzerine çıktı.

Sadece ekim ayında işverenlerden alınan açık iş sayısı 212 bin 693 olarak kayıtlara geçti. Yılın ilk on ayındaki toplam açık iş sayısı ise 2 milyon 101 bin 49’a ulaştı. Açık işlerin yüzde 98,7’si, özel sektör tarafından bildirildi.

En fazla açık işin bulunduğu sektör imalat sanayi oldu. Hizmet ve perakende başta olmak üzere birçok alanda eleman ihtiyacının sürdüğü görülüyor. İşverenlerin nitelikli çalışan bulmakta zorlandığı, bazı meslek gruplarında ciddi boşluk oluştuğu verilerle ortaya kondu.

İŞKUR'a göre en çok işçi aranan meslekler 👇🏻

İŞKUR’a göre en çok işçi aranan meslekler 👇🏻

  • Turizm ve Otelcilik Elemanı - 78.006 açık iş - 74.528 yerleştirme

  • Özel Güvenlik Görevlisi (Silahsız) - 71.413 açık iş - 64.570 yerleştirme

  • Reyon Görevlisi - 51.211 açık iş - 46.836 yerleştirme

  • Servis Elemanı (Garson) - 50.173 açık iş - 33.075 yerleştirme

  • Güvenlik Görevlisi - 41.362 açık iş - 35.076 yerleştirme

  • Market Elemanı - 37.024 açık iş - 31.506 yerleştirme

  • Satış Elemanı / Danışmanı - 36.645 açık iş - 22.823 yerleştirme

  • Konfeksiyon İşçisi - 33.434 açık iş - 28.860 yerleştirme

  • Diğer İmalat ve İlgili İşçiler (Elle) - 32.022 açık iş - 28.460 yerleştirme

  • Perakende Satış Elemanı (Gıda) - 21.995 açık iş - 20.974 yerleştirme

Yorum Yazın