İŞKUR Duyurdu! Türkiye’de En Çok İşçi Aranan Meslekler Belli Oldu

İŞKUR verilerine göre ekim ayında toplam 133 bin 522 kişi işe yerleştirildi. Bu sayının 80 bin 129’unu erkekler, 53 bin 393’ünü ise kadınlar oluşturdu. İstihdam hareketliliği yılın son çeyreğine yaklaşılırken hız kesmedi.

Ocak-Ekim dönemine bakıldığında ise tablo daha çarpıcı bir hal aldı. İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirilen toplam kişi sayısı 1 milyon 298 bin 953 oldu. En fazla istihdamın sektör bazında imalatta gerçekleştiği, meslek bazında ise hizmet ve perakende alanlarının öne çıktığı kaydedildi.