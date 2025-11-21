onedio
Otomobilde Ek Vergi Kararı! Yarın Bu Araçların Fiyatı 500 Bin TL Artacak

Otomobilde Ek Vergi Kararı! Yarın Bu Araçların Fiyatı 500 Bin TL Artacak

Gökçe Cici
21.11.2025 - 12:23

Türkiye, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen binek otomobillere ek vergi uygulanacağını daha önce duyurmuştu. Bu karar için tanınan iki aylık geçiş süresi yarın sona eriyor. Yeni vergi oranlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok modelin satış fiyatı güncellenecek. Artıştan özellikle Japon menşeli modellerin etkilenmesi bekleniyor.

Ek vergi oranları tam olarak ne?

Eylül ayında duyurulan düzenlemeye göre, AB ve STA kapsamı dışından ithal edilen araçlara mevcut yüzde 10’luk gümrük vergisine ek olarak yeni oranlar uygulanacak. Yeni vergi oranları şu şekilde:

  • Konvansiyonel (ICE) ve Hibrit (HEV) modeller: +%25 (minimum 6.000 dolar)

  • Plug-in Hibrit (PHEV) modeller: +%30 (minimum 7.000 dolar)

  • Tam Elektrikli (BEV) modeller: +%30 (minimum 8.500 dolar)

Ek vergi nedeniyle en çok etkilenecek markalar ve modeller:

  • Honda: Civic, Jazz, HR-V, CR-V

  • Toyota: Corolla Cross, RAV4, Land Cruiser Prado

  • Nissan: X-Trail

  • Subaru: Crosstrek, Forester

  • Lexus: LBX, NX, RX, LM

Markalar alternatif yollar arıyor.

Bazı distribütörlerin daha düşük vergi oranına sahip ülkeler üzerinden alternatif tedarik yolları aradığı, bazı markaların ise rekabet gücünü kaybetmemek için vergi yükünün bir kısmını kendi kâr marjından karşılamayı değerlendirdiği konuşuluyor.

Yeni dönemde tüketici eğilimlerinin daha uygun fiyatlı, yerli üretim ya da vergi avantajı olan modellere kayması bekleniyor.

Zam öncesi güncel fiyat listesi 👇🏻

Toyota

  • Corolla Cross Hybrid: 2.435.000 - 2.544.000 TL

  • RAV4 Hybrid: 5.639.000 - 5.781.000 TL

  • Land Cruiser Prado: 12.000.000 TL

Honda

  • Jazz: 1.730.000 - 1.875.000 TL

  • HR-V HEV: 2.330.000 - 2.950.000 TL

  • Civic: 2.360.000 - 2.690.000 TL

  • CR-V: 6.150.000 TL

Nissan

  • X-Trail: 2.899.000 - 3.975.300 TL

Subaru

  • Crosstrek: 3.249.900 TL

  • Forester: 4.499.000 TL

Lexus

  • LBX: 2.800.000 - 3.265.000 TL

  • NX: 7.450.000 - 9.180.000 TL

  • RX: 9.945.000 - 10.850.000 TL

  • LM: 16.315.000 TL

