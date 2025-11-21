Otomobilde Ek Vergi Kararı! Yarın Bu Araçların Fiyatı 500 Bin TL Artacak
Türkiye, Avrupa Birliği ve Serbest Ticaret Anlaşması kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen binek otomobillere ek vergi uygulanacağını daha önce duyurmuştu. Bu karar için tanınan iki aylık geçiş süresi yarın sona eriyor. Yeni vergi oranlarının yürürlüğe girmesiyle birlikte birçok modelin satış fiyatı güncellenecek. Artıştan özellikle Japon menşeli modellerin etkilenmesi bekleniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ek vergi oranları tam olarak ne?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ek vergi nedeniyle en çok etkilenecek markalar ve modeller:
Markalar alternatif yollar arıyor.
Zam öncesi güncel fiyat listesi 👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın