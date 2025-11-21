Otomobilde Ek Vergi Kararı! Yarın Bu Araçların Fiyatı 500 Bin TL Artacak

Bazı distribütörlerin daha düşük vergi oranına sahip ülkeler üzerinden alternatif tedarik yolları aradığı, bazı markaların ise rekabet gücünü kaybetmemek için vergi yükünün bir kısmını kendi kâr marjından karşılamayı değerlendirdiği konuşuluyor.

Yeni dönemde tüketici eğilimlerinin daha uygun fiyatlı, yerli üretim ya da vergi avantajı olan modellere kayması bekleniyor.