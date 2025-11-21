onedio
Çay Poşetlerinizi Atmayın! Soğuk Havalarda Arabalarda Çok Etkili

Çay Poşetlerinizi Atmayın! Soğuk Havalarda Arabalarda Çok Etkili

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
21.11.2025 - 10:13

Kış aylarının gelmesiyle birlikte araç içinde oluşan nem problemi yeniden gündeme geldi. Özellikle sabah saatlerinde camları kaplayan buğu, sürücülerin görüşünü ciddi şekilde kısıtlıyor. Soğuk hava ile içerideki sıcak ve nemli havanın çarpışması, adeta sis perdesi gibi bir tabaka oluşturuyor.

Ancak bunun önüne geçmenin bir yolu var! Gelin bakalım...

Kaynak

Araç içinde oluşan buğu, temelde sıcak ve nemli havanın soğuk cam yüzeyiyle temas etmesi sonucu ortaya çıkıyor.

İçerideki nefesten, ıslak kıyafetlerden ve hatta dışarıdan taşınan kardan oluşan nem, camın üzerinde minik su damlacıklarına dönüşüyor. Hava ne kadar soğuksa, cam ile iç ortam arasındaki sıcaklık farkı da o kadar büyüyor ve ortaya çıkan buğulanma daha yoğun hale geliyor.

Gece boyunca dış ortam sıcaklığı ciddi şekilde düştüğü için sabah saatlerinde araç camları adeta buz gibi oluyor. İçerideki en ufak sıcaklık artışı bile camlarda sislenmeye neden oluyor. Camların açılmasını beklemek ya da kaloriferi çalıştırmak ise zaman alıyor ve gündelik koşturmaca içinde sürücüler için büyük bir stres yaratıyor.

Çay poşetleri doğal nem tutucu gibi çalışıyor.

Özellikle siyah ve yeşil çay poşetleri, yapraklarında bulunan doğal yapılar sayesinde havadaki nemi emme özelliğine sahip. Kullanılmış olsa bile çay poşetleri, aracın içinde biriken fazla nemi çekerek adeta mini bir nem alıcı görevi görüyor.

Gösterge paneline, kapı ceplerine ya da koltuk altlarına yerleştirilen birkaç çay poşeti, zamanla içerideki nem oranını düşürüyor. Bu da sabahları camlarda oluşan buğunun önemli ölçüde azalmasına yardımcı oluyor. Üstelik çay, kötü kokuları da emdiği için araç içinde daha ferah bir atmosfer oluşmasına katkı sağlıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
