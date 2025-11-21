Çay Poşetlerinizi Atmayın! Soğuk Havalarda Arabalarda Çok Etkili

İçerideki nefesten, ıslak kıyafetlerden ve hatta dışarıdan taşınan kardan oluşan nem, camın üzerinde minik su damlacıklarına dönüşüyor. Hava ne kadar soğuksa, cam ile iç ortam arasındaki sıcaklık farkı da o kadar büyüyor ve ortaya çıkan buğulanma daha yoğun hale geliyor.

Gece boyunca dış ortam sıcaklığı ciddi şekilde düştüğü için sabah saatlerinde araç camları adeta buz gibi oluyor. İçerideki en ufak sıcaklık artışı bile camlarda sislenmeye neden oluyor. Camların açılmasını beklemek ya da kaloriferi çalıştırmak ise zaman alıyor ve gündelik koşturmaca içinde sürücüler için büyük bir stres yaratıyor.