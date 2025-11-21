onedio
Mühendis Açıkladı: Kombinizde Bu Isı Ayarını Yaparak %15 Tasarruf Edebilirsiniz

21.11.2025 - 08:47

Kış aylarında kombiyi hangi derecede tutmak gerektiği yeniden tartışma konusu olmuş durumda. Aynı evde yaşayan kişiler bile sıcaklık konusunda rahatça anlaşamazken uzmanlar faturaları ciddi oranda düşüren ideal aralığı açıkladı. Yanlış ısıtma yöntemlerinin hem bütçeye hem de sağlığa zarar verdiği belirtilirken, küçük bir derece değişiminin bile büyük tasarruf sağladığı ortaya çıktı.

Mühendislere göre evde konfor sıcaklığı 18-21 derece arasında olmalı.

Kış aylarında evin sıcaklığını birkaç derece aşağı çekmek çoğu kişiye önemsiz görünse de uzmanlara göre fark tam tersine faturada hissediliyor. Isıtma mühendisi Matthew Jenkins, dışarısı 15°C’nin altına düştüğünde artık evlerin ısıtılması gerektiğini söylüyor. Jenkins’e göre bu seviyenin altında insanların çoğu iç mekânda belirgin bir soğukluk hissediyor ve bu durum hem konforu hem de sağlığı olumsuz etkiliyor.

Enerji verimliliği uzmanı Stephen Hankinson ise ideal aralığın 18°C olduğunu belirtiyor. Ona göre, 21°C’den 18°C’ye düşüş ilk anda sıcaklık açısından büyük bir fark yaratmasa da kullanım miktarında ciddi tasarruf sağlıyor. 

Uzman, 'Bu küçük değişim yıllık faturayı %15 azaltabilir' diyerek ideal sıcaklığın neden önemli olduğunu açıklıyor.

"Sıcaklığı fazla düşürmek tasarruf sağlamıyor, zarar veriyor" uyarısı yapıldı.

Birçok kişi kombiyi geç açarak ya da uzun süre tamamen kapalı tutarak tasarruf ettiğini düşünüyor ancak uzmanlara göre bu yöntem daha büyük sorunlara yol açıyor. Uzun süre ısıtılmayan evlerde rutubet, nem ve küf oranı artıyor. Bu durum hem solunum yollarını etkiliyor hem de duvar boyalarından mobilyalara kadar kalıcı hasara neden olabiliyor.

Mühendisler, evde minimum 18°C’nin korunması gerektiğini özellikle vurguluyor. Çünkü sıcaklığın aşırı düşmesi, evi ısıtmak için daha fazla enerji harcanmasına yol açıyor.

Termostat ayarı ve doğru kullanım faturayı belirliyor.

Uzmanlara göre uzun süre ev dışında kalındığında kombinini tamamen kapatmak yerine düşük dereceye almak çok daha verimli bir çözüm. Gereksiz yere açık bırakılan termostatlar ise faturayı katlayabiliyor. Enerji uzmanları, 'Termostatı doğru kullanmak tasarrufun anahtarıdır' diyerek bu ayarın çoğu kişide yanlış yapıldığına dikkat çekiyor.

Ayrıca bazı ek yöntemler de soğuk günlerde maliyeti düşürüyor. Örneğin sıcak su torbası kullanmak akşamları oldukça etkili bir seçenek.

