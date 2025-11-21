Mühendis Açıkladı: Kombinizde Bu Isı Ayarını Yaparak %15 Tasarruf Edebilirsiniz

Kış aylarında evin sıcaklığını birkaç derece aşağı çekmek çoğu kişiye önemsiz görünse de uzmanlara göre fark tam tersine faturada hissediliyor. Isıtma mühendisi Matthew Jenkins, dışarısı 15°C’nin altına düştüğünde artık evlerin ısıtılması gerektiğini söylüyor. Jenkins’e göre bu seviyenin altında insanların çoğu iç mekânda belirgin bir soğukluk hissediyor ve bu durum hem konforu hem de sağlığı olumsuz etkiliyor.

Enerji verimliliği uzmanı Stephen Hankinson ise ideal aralığın 18°C olduğunu belirtiyor. Ona göre, 21°C’den 18°C’ye düşüş ilk anda sıcaklık açısından büyük bir fark yaratmasa da kullanım miktarında ciddi tasarruf sağlıyor.

Uzman, 'Bu küçük değişim yıllık faturayı %15 azaltabilir' diyerek ideal sıcaklığın neden önemli olduğunu açıklıyor.