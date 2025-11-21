Mühendis Açıkladı: Kombinizde Bu Isı Ayarını Yaparak %15 Tasarruf Edebilirsiniz
Kış aylarında kombiyi hangi derecede tutmak gerektiği yeniden tartışma konusu olmuş durumda. Aynı evde yaşayan kişiler bile sıcaklık konusunda rahatça anlaşamazken uzmanlar faturaları ciddi oranda düşüren ideal aralığı açıkladı. Yanlış ısıtma yöntemlerinin hem bütçeye hem de sağlığa zarar verdiği belirtilirken, küçük bir derece değişiminin bile büyük tasarruf sağladığı ortaya çıktı.
Mühendislere göre evde konfor sıcaklığı 18-21 derece arasında olmalı.
"Sıcaklığı fazla düşürmek tasarruf sağlamıyor, zarar veriyor" uyarısı yapıldı.
Termostat ayarı ve doğru kullanım faturayı belirliyor.
