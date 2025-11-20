Servet Değerinde! Tarihi Cep Saati Dudak Uçuklatan Fiyata Satılarak Dünya Rekoru Kırdı
İngiltere’nin Coventry kentinde üretilen son derece nadir bir cep saati, Cenevre’de düzenlenen müzayedede astronomik bir fiyatla satıldı. Beklenen değerinin iki katından fazlasına alıcı bulan bu parça, 'dünyanın en karmaşık vintage cep saatlerinden biri' olarak kabul ediliyor.
İşte rekor kıran cep saatinin etkileyici öyküsü...
Rekor fiyatla satılan cep saati, teknik detayları ve üretim süreciyle koleksiyonerleri büyüledi.
Saatin mirası, aile bağları ve yıllar boyunca saklanan gizemli geçmişi satışın en dikkat çeken ayrıntılarındandı.
