Servet Değerinde! Tarihi Cep Saati Dudak Uçuklatan Fiyata Satılarak Dünya Rekoru Kırdı

1907’de Joseph Player tarafından tasarlanan cep saati, ay evresi göstergesi, alarm mekanizması ve entegre termometre gibi özellikleriyle döneminin çok ötesinde kabul ediliyor. İngiliz saatçiliğinin altın çağını temsil eden bu mekanik tasarım, mühendislik olarak da benzersiz. Saatin yapımı tam dört yıl sürdü.

Phillips tarafından düzenlenen 'Decade One' müzayedesinde sergilenen parça, başlangıçta yaklaşık 1 milyon sterlin civarında bir fiyatla alıcı bulması bekleniyordu.

Ancak katılımcıların yoğun ilgisi tahminleri aştı ve saat 2,1 milyon sterline satılarak tarihte bir İngiliz cep saati için en yüksek müzayede fiyatı rekorunu kırdı. 72 ülkenin kayıtlı katılımcıları arasından gelen teklif yağmuru, salonu adeta nefes kesen bir atmosferle doldurdu.