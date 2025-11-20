onedio
Servet Değerinde! Tarihi Cep Saati Dudak Uçuklatan Fiyata Satılarak Dünya Rekoru Kırdı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.11.2025 - 10:01

İngiltere’nin Coventry kentinde üretilen son derece nadir bir cep saati, Cenevre’de düzenlenen müzayedede astronomik bir fiyatla satıldı. Beklenen değerinin iki katından fazlasına alıcı bulan bu parça, 'dünyanın en karmaşık vintage cep saatlerinden biri' olarak kabul ediliyor. 

İşte rekor kıran cep saatinin etkileyici öyküsü...

Rekor fiyatla satılan cep saati, teknik detayları ve üretim süreciyle koleksiyonerleri büyüledi.

1907’de Joseph Player tarafından tasarlanan cep saati, ay evresi göstergesi, alarm mekanizması ve entegre termometre gibi özellikleriyle döneminin çok ötesinde kabul ediliyor. İngiliz saatçiliğinin altın çağını temsil eden bu mekanik tasarım, mühendislik olarak da benzersiz. Saatin yapımı tam dört yıl sürdü.

Phillips tarafından düzenlenen 'Decade One' müzayedesinde sergilenen parça, başlangıçta yaklaşık 1 milyon sterlin civarında bir fiyatla alıcı bulması bekleniyordu. 

Ancak katılımcıların yoğun ilgisi tahminleri aştı ve saat 2,1 milyon sterline satılarak tarihte bir İngiliz cep saati için en yüksek müzayede fiyatı rekorunu kırdı. 72 ülkenin kayıtlı katılımcıları arasından gelen teklif yağmuru, salonu adeta nefes kesen bir atmosferle doldurdu.

Saatin mirası, aile bağları ve yıllar boyunca saklanan gizemli geçmişi satışın en dikkat çeken ayrıntılarındandı.

Müzayedeyi yerinden takip edenler arasında, saatin tasarımcısı Joseph Player’ın torununun torunu Carl Player da vardı. Satıştan bir gün önce düzenlenen özel sergide saate dokunma fırsatı bulan Carl Player, o anı 'Dedemle hiç tanışmadım ama bu saati elime aldığım anda onunla bir bağ hissettim' sözleriyle anlattı.

Saatin önceki sahibi ise tam 51 yıl boyunca bu eşsiz parçayı özenle koruyan ve ismini gizli tutmayı tercih eden bir koleksiyonerdi. Bu kadar uzun süre boyunca saklanmış olması, parçayı daha da değerli hale getirdi. 

J Player & Sons firmasının geçmişi de satışta büyük rol oynadı. 1858’de Joseph Player tarafından kurulan firma, anahtarsız saat mekanizmaları geliştirmesi ve Kraliyet Gözlemevi için cihaz üretmesiyle tanınıyordu.

