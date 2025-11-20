Psikolojiye Göre Erkekler Neden Aldatır?
Aldatma, ilişkilerde en çok tartışılan konulardan biri ve çoğu zaman tek bir nedene bağlanamıyor. Psikolojiye göre erkeklerin aldatma motivasyonları duygusal ihtiyaçlardan kişisel travmalara kadar uzanıyor. Her davranışın ardında farklı bir psikolojik süreç yatıyor. Bazı erkekler kendini değersiz hissettiği için, bazıları ise ilişkideki eksikleri telafi etmeye çalıştığı için bu yolu seçiyor.
Gelin, bilimsel çalışmalara dayanan bu nedenlere yakından bakalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birçok araştırma, aldatmanın yalnızca fiziksel çekimle açıklanamayacağını söylüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uzmanlar, aldatmanın yalnızca isteğe değil, fırsata da bağlı olduğunu vurguluyor.
Çözülemeyen tartışmalar, iletişim kopukluğu ve duygusal uzaklık aldatmayı tetikleyen önemli faktörlerden biri.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın