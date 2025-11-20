onedio
Psikolojiye Göre Erkekler Neden Aldatır?

Gökçe Cici
20.11.2025 - 09:08

Aldatma, ilişkilerde en çok tartışılan konulardan biri ve çoğu zaman tek bir nedene bağlanamıyor. Psikolojiye göre erkeklerin aldatma motivasyonları duygusal ihtiyaçlardan kişisel travmalara kadar uzanıyor. Her davranışın ardında farklı bir psikolojik süreç yatıyor. Bazı erkekler kendini değersiz hissettiği için, bazıları ise ilişkideki eksikleri telafi etmeye çalıştığı için bu yolu seçiyor. 

Gelin, bilimsel çalışmalara dayanan bu nedenlere yakından bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

Birçok araştırma, aldatmanın yalnızca fiziksel çekimle açıklanamayacağını söylüyor.

Psikolojiye göre birçok erkek, ilişkide kendini 'görülmemiş', 'duyulmamış' ya da 'takdir edilmemiş' hissettiğinde dışarıdan onay aramaya başlıyor. Bu durum, özellikle düşük özsaygıya sahip bireylerde daha baskın görülüyor. Kendini değerli hissetmek için dışarıdan ilgi ve hayranlık toplamaya yönelmek, kısa süreli bir ego yükselişi sağlıyor. Ancak bu tatmin geçici olduğu için döngü sık sık tekrarlanıyor.

Ayrıca yeni biri tarafından beğenilmenin dopamin etkisi de büyük bir rol oynuyor. Beyin, yeni bir kişinin ilgisini heyecan verici bir kazanım gibi algılıyor. Bu hissin bağımlılık benzeri bir davranış döngüsüne dönüşmesi de mümkün. Duygusal yakınlığın eksildiği ilişkilerde, bu dış motivasyon daha yoğun hissediliyor ve bazı erkekler sınırları aşabiliyor.

Uzmanlar, aldatmanın yalnızca isteğe değil, fırsata da bağlı olduğunu vurguluyor.

Düşük denetim mekanizmasına sahip kişiler, riskleri doğru değerlendirmekte zorlanıyor. Alkollü ortamlar, gizlilik içeren iş düzenleri ya da sosyal çevrenin bu davranışı normalleştirmesi gibi etkenler, aldatma ihtimalini artırıyor. Psikolojide buna 'fırsat temelli aldatma' deniyor.

Aynı zamanda bağlanma kuramı da önemli bir faktör. Kaçıngan bağlanma stiline sahip erkekler, ilişki içinde yakınlıktan korktuğu için duygusal kaçış noktaları arayabiliyor. Çocukluk dönemindeki ihmal, duygusal yoksunluk veya terk edilme deneyimleri yetişkinlikte ilişki dengelerini etkiliyor.

Çözülemeyen tartışmalar, iletişim kopukluğu ve duygusal uzaklık aldatmayı tetikleyen önemli faktörlerden biri.

Bazı erkekler sorunla yüzleşmek yerine kaçmayı tercih ediyor ve bu kaçış kimi zaman üçüncü bir kişi üzerinden gerçekleşiyor. İlişkinin tükenmiş hissedilmesi, bağlılığın zayıflaması ya da evlilikteki rutinin ağırlaşması da risk faktörleri arasında. Psikologlara göre birçok aldatma davranışı aslında ilişkiden değil, kişinin kendi iç dünyasındaki çatışmalardan kaynaklanıyor.

Bunun yanında bazı erkekler için aldatma bir kimlik arayışı haline gelebiliyor. Günlük hayatın sorumlulukları, iş baskısı ve evlilik rollerinin yarattığı yük, kişiye bir dönemki özgür benliğini kaybetmiş gibi hissettirebiliyor.

