Psikolojiye Göre Erkekler Neden Aldatır?

Psikolojiye göre birçok erkek, ilişkide kendini 'görülmemiş', 'duyulmamış' ya da 'takdir edilmemiş' hissettiğinde dışarıdan onay aramaya başlıyor. Bu durum, özellikle düşük özsaygıya sahip bireylerde daha baskın görülüyor. Kendini değerli hissetmek için dışarıdan ilgi ve hayranlık toplamaya yönelmek, kısa süreli bir ego yükselişi sağlıyor. Ancak bu tatmin geçici olduğu için döngü sık sık tekrarlanıyor.

Ayrıca yeni biri tarafından beğenilmenin dopamin etkisi de büyük bir rol oynuyor. Beyin, yeni bir kişinin ilgisini heyecan verici bir kazanım gibi algılıyor. Bu hissin bağımlılık benzeri bir davranış döngüsüne dönüşmesi de mümkün. Duygusal yakınlığın eksildiği ilişkilerde, bu dış motivasyon daha yoğun hissediliyor ve bazı erkekler sınırları aşabiliyor.