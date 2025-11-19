Psikoloji Açıkladı: Konuşurken Birinin Başka Tarafa Bakmasının Anlamı Varmış!

Psikolojiye göre bu davranış, kişinin eleştirilmekten çekinmesi, dikkat odağı olmak istememesi veya yargılanmaktan endişe duymasıyla ilişkilendirilir. Sosyal kaygısı olan bireyler özellikle göz teması kurmakta zorlanır ve bu durum çoğu zaman özgüvenle bağlantılıdır. Karşısındaki kişiyle iletişim kurmak istese bile bakışlarını sabitlemek onlar için zorlayıcı olabilir.

Göz kaçırmanın bir diğer anlamı ise yoğun zihinsel işlemdir. İnsan beyni hatırlama, hesap yapma veya karmaşık bir bilgiyi çözümleme sırasında görsel dikkatini çevreden çekmeyi tercih eder.