Psikoloji Açıkladı: Konuşurken Birinin Başka Tarafa Bakmasının Anlamı Varmış!

Psikoloji Açıkladı: Konuşurken Birinin Başka Tarafa Bakmasının Anlamı Varmış!

Gökçe Cici
Gökçe Cici
19.11.2025 - 15:49

İnsanlar çoğu zaman kelimelerden çok bakışlarıyla iletişim kurar. Göz temasının gücü, karşımızdakinin ne hissettiğini anlamada kritik bir rol oynar. Ancak bazı kişiler konuşurken sık sık bakışlarını kaçırır. Bu davranış, her zaman utangaçlıkla açıklanmaz. Psikolojiye göre göz kaçırmanın altında farklı duygular ve zihinsel süreçler olabilir.

Birçok insan sosyal ortamlarda kendini rahat hissetmediğinde göz temasından uzak durur.

Psikolojiye göre bu davranış, kişinin eleştirilmekten çekinmesi, dikkat odağı olmak istememesi veya yargılanmaktan endişe duymasıyla ilişkilendirilir. Sosyal kaygısı olan bireyler özellikle göz teması kurmakta zorlanır ve bu durum çoğu zaman özgüvenle bağlantılıdır. Karşısındaki kişiyle iletişim kurmak istese bile bakışlarını sabitlemek onlar için zorlayıcı olabilir.

Göz kaçırmanın bir diğer anlamı ise yoğun zihinsel işlemdir. İnsan beyni hatırlama, hesap yapma veya karmaşık bir bilgiyi çözümleme sırasında görsel dikkatini çevreden çekmeyi tercih eder.

Bazı durumlarda göz temasından kaçmak, kişinin konuştuğu konudan rahatsız olduğu anlamına gelir.

Psikoloji, bunun bir tür kaçınma davranışı olduğunu belirtir. Kişi kendisini savunmasız hissettiğinde ya da duygusal olarak hassas bir konu açıldığında bakışlarını uzaklaştırabilir.

Öte yandan bazı bağlamlarda göz kaçırma dürüst olmayan bir ifadenin işareti olarak yorumlanabilir. Ancak bu her zaman doğru değildir. Çoğu psikolog, tek başına göz kaçırmanın 'yalan söylüyor' anlamına gelmeyeceğini vurgular. Yine de kişi bilinçli olarak göz temasından uzak duruyorsa, bu davranış karşı tarafta şüphe uyandırabilir.

Göz temasının anlamı kültürden kültüre büyük değişiklik gösterir.

Batı kültürlerinde göz teması güven ve açıklığın işareti sayılırken, bazı Asya ve Orta Doğu toplumlarında fazla göz teması saygısızlık, hatta otoriteye karşı gelme olarak yorumlanabilir.

Bir diğer olasılık ise ilgide azalmadır. Konuşma sırasında çevreye bakmak, dikkatini başka uyaranlara yöneltmek veya konuşana odaklanmamak çoğu zaman sıkılmanın bir göstergesi olarak kabul edilir.

