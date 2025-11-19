Japon Eşler Düğünlerinde Neden Birbirine Eğilir?

Japonca’da 'ojigi' olarak bilinen eğilme hareketi, samuray döneminden beri toplumun en temel iletişim biçimlerinden biri. Birine eğilmek, hem kendinizi 'alçaltma' hem de karşı tarafa 'üstünlük' verme jesti olarak kabul ediliyor.

Düğün törenlerinde bu jest daha da anlam kazanıyor. Çünkü evlilikte tarafların birbirine karşı duyduğu saygı, ilişkiyi ayakta tutan en önemli değer olarak görülüyor. Çiftlerin tören sırasında birbirine doğru eğilmesi, evlilik yaşamının temeline saygı, tevazu ve anlayış koyacaklarının sembolik başlangıcı sayılıyor.