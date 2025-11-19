onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Japon Eşler Düğünlerinde Neden Birbirine Eğilir?

Japon Eşler Düğünlerinde Neden Birbirine Eğilir?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.11.2025 - 13:11

Japonya’da eğilmek, günlük yaşamdan resmi törenlere kadar her alanda görülen köklü bir ritüel. Düğünlerde ise bu jest çok daha derin bir anlam taşıyor. Eşler birbirine eğilerek yalnızca selam vermiyor, evlilik sözlerini simgesel bir dille ifade ediyor. Ne kadar derin eğilirlerse o kadar büyük bir saygı gösterdiklerine inanılıyor.

Gelin, bu geleneğin ardındaki kültürel derinliğe birlikte bakalım...

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Japon kültüründe eğilmek, yüzyıllardır süregelen saygının en güçlü sembollerinden biri.

Japon kültüründe eğilmek, yüzyıllardır süregelen saygının en güçlü sembollerinden biri.

Japonca’da 'ojigi' olarak bilinen eğilme hareketi, samuray döneminden beri toplumun en temel iletişim biçimlerinden biri. Birine eğilmek, hem kendinizi 'alçaltma' hem de karşı tarafa 'üstünlük' verme jesti olarak kabul ediliyor.

Düğün törenlerinde bu jest daha da anlam kazanıyor. Çünkü evlilikte tarafların birbirine karşı duyduğu saygı, ilişkiyi ayakta tutan en önemli değer olarak görülüyor. Çiftlerin tören sırasında birbirine doğru eğilmesi, evlilik yaşamının temeline saygı, tevazu ve anlayış koyacaklarının sembolik başlangıcı sayılıyor.

Düğünlerdeki eğilmenin derinliği, eşler arasındaki saygının büyüklüğünü temsil ediyor.

Düğünlerdeki eğilmenin derinliği, eşler arasındaki saygının büyüklüğünü temsil ediyor.

Gündelik hayatta hafif bir eğilme selam anlamı taşırken, daha uzun ve derin eğilmeler çok daha güçlü bir saygı ifadesi olarak kabul edilir. Düğünlerde çiftlerin birbirine derin eğilmesi, 'Hayatım boyunca sana değer vereceğim' mesajını sessiz bir şekilde veriyor.

Japonya’da karşılıklı eğilme, 'birbirimize aynı seviyeden bakıyoruz' düşüncesini destekleyen kültürel bir mesaj içeriyor. Hem modern hem de geleneksel düğünlerde eğilmenin hala güçlü şekilde korunmasının nedeni de tam olarak bu.

Eğilme geleneği, modern Japon çiftleri tarafından da manevi bir bağlılık ifadesi olarak sürdürülüyor.

Eğilme geleneği, modern Japon çiftleri tarafından da manevi bir bağlılık ifadesi olarak sürdürülüyor.

Japonya her ne kadar modernleşse de düğün ritüelleri kültürel kökleriyle bağını koparmıyor. Genç çiftler, çocukluklarından beri eğilmenin taşıdığı anlamları bildikleri için bu jesti evlilik törenlerinde korumayı önemsiyor. Birçok çift için bu an, ilişkinin temelinin sadakat, denge ve karşılıklı saygıyla başladığının ilanı niteliğinde.

Aileler de bu geleneğin sürdürülmesini, iki taraf arasındaki uyumun simgesi olarak görüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın