Japon Eşler Düğünlerinde Neden Birbirine Eğilir?
Japonya’da eğilmek, günlük yaşamdan resmi törenlere kadar her alanda görülen köklü bir ritüel. Düğünlerde ise bu jest çok daha derin bir anlam taşıyor. Eşler birbirine eğilerek yalnızca selam vermiyor, evlilik sözlerini simgesel bir dille ifade ediyor. Ne kadar derin eğilirlerse o kadar büyük bir saygı gösterdiklerine inanılıyor.
Gelin, bu geleneğin ardındaki kültürel derinliğe birlikte bakalım...
Japon kültüründe eğilmek, yüzyıllardır süregelen saygının en güçlü sembollerinden biri.
Düğünlerdeki eğilmenin derinliği, eşler arasındaki saygının büyüklüğünü temsil ediyor.
Eğilme geleneği, modern Japon çiftleri tarafından da manevi bir bağlılık ifadesi olarak sürdürülüyor.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
