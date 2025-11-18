İngiltere’de Bankacılar Neden Kahverengi Giyinmez?
İngiltere’de bir çalışanın kahverengi külotlu çorap yüzünden İnsan Kaynakları tarafından uyarılması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu olay, ülkede kahverenginin tarih boyunca neden uygunsuz görüldüğünü yeniden gündeme taşıdı. 18. ve 19. yüzyıllardan bu yana sınıf algılarıyla şekillenen bu renk, bugün bazı kurumsal alanlarda hala tercih edilmiyor.
Sahi neden? Gelin bakalım...
İngiltere’de kahverengi rengin "alt tabaka" ile özdeşleşmesinin kökeni Sanayi Devrimi’ne uzanıyor.
Edebiyatta da kahverengi genellikle hizmetçileri, sokak işçilerini ve düşük gelirli karakterleri tanımlamak için kullanıldı.
Günümüzde şirket kültürü değişse de kahverenginin algısı tam olarak kırılmış değil.
Kahverengi giydi diye başına gelenleri anlatan kullanıcıya buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻
