onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İngiltere’de Bankacılar Neden Kahverengi Giyinmez?

İngiltere’de Bankacılar Neden Kahverengi Giyinmez?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 13:37

İngiltere’de bir çalışanın kahverengi külotlu çorap yüzünden İnsan Kaynakları tarafından uyarılması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Bu olay, ülkede kahverenginin tarih boyunca neden uygunsuz görüldüğünü yeniden gündeme taşıdı. 18. ve 19. yüzyıllardan bu yana sınıf algılarıyla şekillenen bu renk, bugün bazı kurumsal alanlarda hala tercih edilmiyor.

Sahi neden? Gelin bakalım...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere’de kahverengi rengin "alt tabaka" ile özdeşleşmesinin kökeni Sanayi Devrimi’ne uzanıyor.

İngiltere’de kahverengi rengin "alt tabaka" ile özdeşleşmesinin kökeni Sanayi Devrimi’ne uzanıyor.

18. ve 19. yüzyıllarda kırmızı, mavi ve mor gibi renkleri elde etmek oldukça maliyetliydi. Boya teknolojisinin sınırlı olması nedeniyle bu tonlar aristokrasi ve üst sınıfın simgesi haline geldi. 

Buna karşın kahverengi, toprak bazlı ve ucuz malzemelerle boyanabildiği için işçi sınıfının ana rengi oldu. Hem üretimi ucuzdu hem de ağır işlerde çalışanların kıyafetlerini saklamaya yaradığı için pratikti.

Kültürel ayrım Viktorya Dönemi’nde iyice belirginleşti. Tarım işçileri, kömür madenlerinde çalışanlar ve demiryolu işçileri kahverengi giysilerle özdeşleşti. O dönemlerde renkler, sosyal statünün göstergesiydi. Orta ve üst sınıflar daha açık ve pahalı renklere yönelirken, alt sınıfın rengi kahverengiye dönüştü. Bu algı zamanla günlük yaşamın, edebiyatın ve basının içine yerleşti.

Edebiyatta da kahverengi genellikle hizmetçileri, sokak işçilerini ve düşük gelirli karakterleri tanımlamak için kullanıldı.

Edebiyatta da kahverengi genellikle hizmetçileri, sokak işçilerini ve düşük gelirli karakterleri tanımlamak için kullanıldı.

İngiliz toplumunun sınıf temelli yapısı düşünüldüğünde, kahverenginin olumsuz çağrışımı nesiller boyu devam etti.

Finans dünyasında siyah ve lacivert, ciddiyet, güven ve otoriteyi temsil ederken; kahverengi hala 'resmiyeti bozan, fazla gündelik' bir renk olarak görülüyor. Social Mobility Commission'ın 2016 raporuna göre yatırım bankaları, mülakata kahverengi ayakkabıyla gelen erkek adayları daha düşük ihtimalle işe alıyor. Çünkü bu renk profesyonellikten uzak, hatta güvensizlik çağrıştıran bir tercih olarak yorumlanıyor.

Kültürel yorumculara göre bu kuralın temel amacı sınıf ayrımını korumak. Kahverengi, tarihsel olarak alt sınıfın rengi olduğundan finans sektöründe statü göstergesi olan 'siyah resmi giyim' hala geçerliliğini sürdürüyor.

Günümüzde şirket kültürü değişse de kahverenginin algısı tam olarak kırılmış değil.

Günümüzde şirket kültürü değişse de kahverenginin algısı tam olarak kırılmış değil.

Sosyal medyada kahverengi külotlu çorap nedeniyle uyarılan çalışanın paylaşımı, İngiltere’de bu rengin hala ne kadar tartışmalı olduğunun göstergesi oldu. Bazı şirketler kahverengi tonlarını fazla gündelik, yetersiz profesyonel veya güven vermeyen bir tercih olarak değerlendiriyor.

Ünlü gazeteciler ve moda yorumcuları bu kuralları fazla eski kafalı bulsa da İngiltere’nin köklü sınıf kültürü kolay kolay değişecek gibi görünmüyor.

Kahverengi giydi diye başına gelenleri anlatan kullanıcıya buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻

Kahverengi giydi diye başına gelenleri anlatan kullanıcıya buradan ulaşabilirsiniz 👇🏻
twitter.com

'ilk kurumsal iş yeri eğitimimde tıpkı bu tonlarda kahverengi bir takım giydiğim için ik tarafından uyarılmıştım..

İngiltere’de kahverenginin alt tabaka insan / yoksullukla ilişkilendirildiği

ucuz boyalarla yapıldığı için “fakir rengi” sayıldığı hikayeyi anlattı eğitim sınıfında

beni küçümseyerek..

ya baksana sen şu asalete bak!

renge bakıp insan tartan zihniyetinde batsın ayrıca, ingilizde değiliz yani Türkiyedeyiz..

O gün beni giydiğim renk özelinde rencide eden sözde ik’ya da buradan selamlar

TOPRAK TONLARI ASİLDİR

ASİL KALACAK 🤎'

Dilerseniz içeriğimizi yapay zekanın yorumuyla da dinleyebilirsiniz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın