İngiltere’de Bankacılar Neden Kahverengi Giyinmez?

18. ve 19. yüzyıllarda kırmızı, mavi ve mor gibi renkleri elde etmek oldukça maliyetliydi. Boya teknolojisinin sınırlı olması nedeniyle bu tonlar aristokrasi ve üst sınıfın simgesi haline geldi.

Buna karşın kahverengi, toprak bazlı ve ucuz malzemelerle boyanabildiği için işçi sınıfının ana rengi oldu. Hem üretimi ucuzdu hem de ağır işlerde çalışanların kıyafetlerini saklamaya yaradığı için pratikti.

Kültürel ayrım Viktorya Dönemi’nde iyice belirginleşti. Tarım işçileri, kömür madenlerinde çalışanlar ve demiryolu işçileri kahverengi giysilerle özdeşleşti. O dönemlerde renkler, sosyal statünün göstergesiydi. Orta ve üst sınıflar daha açık ve pahalı renklere yönelirken, alt sınıfın rengi kahverengiye dönüştü. Bu algı zamanla günlük yaşamın, edebiyatın ve basının içine yerleşti.