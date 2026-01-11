Bir Sitcom Evrenine Işınlansan Hangi Karakter Olurdun?
Bazı insanlar hayata bir sitcom sahnesindeymiş gibi yaklaşır. Kimisi esprileriyle ortamı dağıtır, kimisi kaosun tam merkezinde ama hala sevilir, kimisi de sessiz sakin durur ama tek bakışıyla güldürür. Peki sen bir sitcom evreninde olsaydın, hangi karakter olurdun?
Haydi öğrenelim!
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Güne nasıl başlarsın?
3. En sevdiğin kahvaltı tipi?
4. Bir grupta seni en iyi anlatan rol?
5. En çok güldüğün şaka tipi?
6. Bu yaz hangi ülkeye gitmek istersin?
7. Arkadaşların seni en çok neyinle tanımlar?
8. Canın sıkkınken ne yaparsın?
9. Aşağıdaki yemeklerden hangisi favorin?
10. Bir tartışmada nasılsın?
Monica Geller
Carrie Bradshaw
Phoebe Buffay
Amy Santiago
Chandler Bing
Joey Tribbiani
Ted Mosby
Jake Peralta
