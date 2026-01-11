Bir Sitcom Evrenine Işınlansan Hangi Karakter Olurdun?

Sen düzen, kontrol ve sevgi üçgeninde yaşayan birisin. Herkes seni biraz “fazla” bulabilir ama işler karıştığında ilk sana koşarlar. Çünkü sen toparlarsın. Her şeyi. Detaycılığın bazen seni yoruyor ama bu aynı zamanda seni güvenilir kılıyor. İnsanlar senin yanında kendini güvende hissediyor, her ne kadar sen içten içe kontrolü kaybetmekten korksan da.