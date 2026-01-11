onedio
Bir Sitcom Evrenine Işınlansan Hangi Karakter Olurdun?

Bir Sitcom Evrenine Işınlansan Hangi Karakter Olurdun?

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
11.01.2026 - 14:01

Bazı insanlar hayata bir sitcom sahnesindeymiş gibi yaklaşır. Kimisi esprileriyle ortamı dağıtır, kimisi kaosun tam merkezinde ama hala sevilir, kimisi de sessiz sakin durur ama tek bakışıyla güldürür. Peki sen bir sitcom evreninde olsaydın, hangi karakter olurdun?

Haydi öğrenelim!

1. Cinsiyetini seçerek başla!

2. Güne nasıl başlarsın?

3. En sevdiğin kahvaltı tipi?

4. Bir grupta seni en iyi anlatan rol?

5. En çok güldüğün şaka tipi?

6. Bu yaz hangi ülkeye gitmek istersin?

7. Arkadaşların seni en çok neyinle tanımlar?

8. Canın sıkkınken ne yaparsın?

9. Aşağıdaki yemeklerden hangisi favorin?

10. Bir tartışmada nasılsın?

Monica Geller

Sen düzen, kontrol ve sevgi üçgeninde yaşayan birisin. Herkes seni biraz “fazla” bulabilir ama işler karıştığında ilk sana koşarlar. Çünkü sen toparlarsın. Her şeyi. Detaycılığın bazen seni yoruyor ama bu aynı zamanda seni güvenilir kılıyor. İnsanlar senin yanında kendini güvende hissediyor, her ne kadar sen içten içe kontrolü kaybetmekten korksan da.

Carrie Bradshaw

Sen duygularıyla yaşayan, düşünen ve sürekli analiz eden birisin. Aşk, hayat ve kendin üzerine düşünmeden duramıyorsun. Bazen fazla dramatik, bazen fazla dürüstsün ama samimiyetin seni özel kılıyor. İnsanlar seni okurken ya da dinlerken kendini buluyor.

Phoebe Buffay

Sen kurallarla pek ilgilenmiyorsun. Hayata kendi ritminle bakıyor, garip ama eğlenceli bir yerden yaklaşıyorsun. İnsanlar seni ilk başta anlamayabilir ama zamanla sensiz yapamazlar. Çünkü sen özgünsün, filtresizsin ve içten içe çok bilgesin.

Amy Santiago

Sen çalışkan, disiplinli ve hedef odaklısın. Doğruyu yapma isteğin bazen seni gereğinden fazla zorlayabilir. Ama bu seni güçlü yapıyor. İnsanlar senin azmini fark ediyor ve saygı duyuyor. Kalbin yumuşak ama planların sert.

Chandler Bing

Sen espriyle hayatta kalıyorsun. Duygular zorlaştığında şaka yapıyorsun ve bu senin savunma mekanizman. İnsanlar seninle güler ama seni gerçekten tanıyanlar ne kadar hassas olduğunu bilir. Mizah senin zırhın.

Joey Tribbiani

Joey Tribbiani

Sen içgüdülerinle yaşayan, iyi niyetli ve samimi birisin. Bazen düşünmeden konuşuyorsun ama kalbin tertemiz. İnsanlar seni olduğu gibi seviyor çünkü yapmacık değilsin. Hayat senin için karmaşık olmak zorunda değil.

Ted Mosby

Ted Mosby

Sen romantik, idealist ve biraz da takıntılısın. Hayatı hikâyeler üzerinden anlamlandırıyorsun. Bazen fazla düşünüyorsun ama bu seni derin yapıyor. İnsanlar seni dinlerken hem sıkılır hem bağlanır (garip ama gerçek).

Jake Peralta

Sen enerjik, yaratıcı ve biraz da çocuksun. Ciddiyet senin doğan değil ama gerektiğinde sorumluluk almayı biliyorsun. İnsanlar seninle sıkılmaz çünkü sen eğlenceyi garanti edersin. Ama bu neşenin altında sağlam bir karakter var.

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Üyesi
