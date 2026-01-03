Seçtiğin Tatlılara Göre Kız Ebeveyni misin, Erkek Ebeveyni mi?

Senin ebeveynlik enerjin daha çok şefkat, duygusal bağ ve sezgi üzerinden çalışıyor. Tatlı seçimlerinde yumuşak, kremalı ve duygusal tatlara yönelmen; ilişkilerinde de koruyucu, anlayışlı ve sarıp sarmalayan bir tarafın olduğuna işaret ediyor. Bir çocukla kuracağın bağda duygular ön planda olur. Dinlemeyi, anlamayı ve güvenli bir alan yaratmayı önemsersin. Onun duygusal dünyasına dokunmak senin için disiplin vermekten daha doğal bir refleks. Bu enerji bazen fazla fedakârlık yapmana yol açabilir. Ama sevgiyle büyüyen bir bağ kurma konusunda oldukça güçlü bir potansiyelin var.