Bir Dönem Türkiye'yi Çalıştıran Stefan Kuntz Hakkında Cinsel Taciz İddiası
Vincenzo Montella’dan önce A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Stefan Kuntz, görevine son verildikten sonra Bundesliga ekiplerinden Hamburg’un sportif direktörü olmuştu. Geçtiğimiz günlerde “ailevi sebeplerle” görevinden ayrılan Stefan Kuntz hakkında cinsel taciz iddiası ortaya atıldı. Alman BILD’in iddiasına göre Stefan Kuntz, kulüpteki bir kadın çalışanı oral seks yapmaya zorlamış. Kulüp, iddiaları araştırmak için komisyon kurarken Stefan Kuntz ise gazetenin sorularını cevapsız bıraktı.
Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg’da cinsel taciz skandalı yaşanıyor.
