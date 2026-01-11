onedio
Bir Dönem Türkiye'yi Çalıştıran Stefan Kuntz Hakkında Cinsel Taciz İddiası

İsmail Kahraman
11.01.2026 - 14:05

Vincenzo Montella’dan önce A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Stefan Kuntz, görevine son verildikten sonra Bundesliga ekiplerinden Hamburg’un sportif direktörü olmuştu. Geçtiğimiz günlerde “ailevi sebeplerle” görevinden ayrılan Stefan Kuntz hakkında cinsel taciz iddiası ortaya atıldı. Alman BILD’in iddiasına göre Stefan Kuntz, kulüpteki bir kadın çalışanı oral seks yapmaya zorlamış. Kulüp, iddiaları araştırmak için komisyon kurarken Stefan Kuntz ise gazetenin sorularını cevapsız bıraktı.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Hamburg’da cinsel taciz skandalı yaşanıyor.

BILD gazetesinin iddiasına göre, 2021-2023 yılları arasında A Milli Futbol Takımı’nı çalıştıran ve şimdilerde Hamburg’un sportif direktörlüğünü yapan Stefan Kuntz, kulüpte görev alan bir kadın çalışanı seks yapmaya zorlamış.

Gazete, “ailevi sebepler” nedeniyle kulüpten ayrılan 63 yaşındaki Stefan Kuntz hakkında 3 kadının daha benzer iddialarda bulunduğunu yazdı.

Stefan Kuntz iddialarla ilgili herhangi bir açıklama yapmazken, avukatı iddiaları reddederek “çamur atıldığı” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
