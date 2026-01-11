Almanya’nın “Kurzarbeit” Sistemi: Daha Az Çalışarak Ekonomiyi Ayakta Tutmak

Ekonomik krizler, salgınlar ya da ani daralmalar söz konusu olduğunda çoğu ülkede ilk yaşananlar bellidir: işten çıkarmalar. Ancak Almanya, yıllardır bu döngüyü kıran farklı bir yöntem uyguluyor: Kurzarbeit. Türkçeye kabaca “kısa çalışma” olarak çevrilen bu sistem, hem çalışanı hem işvereni korumayı amaçlayan nadir ekonomik modellerden biri.

Peki insanlar daha az çalışırken gelirlerini nasıl koruyor, şirketler nasıl ayakta kalıyor ve bu sistem Almanya ekonomisini neden bu kadar dirençli kılıyor?