Almanya’nın “Kurzarbeit” Sistemi: Daha Az Çalışarak Ekonomiyi Ayakta Tutmak
Ekonomik krizler, salgınlar ya da ani daralmalar söz konusu olduğunda çoğu ülkede ilk yaşananlar bellidir: işten çıkarmalar. Ancak Almanya, yıllardır bu döngüyü kıran farklı bir yöntem uyguluyor: Kurzarbeit. Türkçeye kabaca “kısa çalışma” olarak çevrilen bu sistem, hem çalışanı hem işvereni korumayı amaçlayan nadir ekonomik modellerden biri.
Peki insanlar daha az çalışırken gelirlerini nasıl koruyor, şirketler nasıl ayakta kalıyor ve bu sistem Almanya ekonomisini neden bu kadar dirençli kılıyor?
Kurzarbeit nedir ve neyi amaçlar?
Kurzarbeit sistemi nasıl ortaya çıktı?
Çalışanlar daha az çalışırken gelir kaybı nasıl telafi ediliyor?
İşverenler için Kurzarbeit neden cazip bir çözüm?
Devlet neden bu sistemin maliyetini üstleniyor?
Kurzarbeit ekonominin genel dengesini nasıl koruyor?
Kurzarbeit her sektör için uygulanabiliyor mu?
Kurzarbeit neden Almanya’nın en güçlü kriz araçlarından biri?
