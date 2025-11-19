Psikolojiye Göre Elleri Cebinde Yürümenin Gizli Anlamı!

Sosyal ortamlarda kendini güvende hissetmeyen ya da yeni bir ortamda dikkatleri üzerine çekmek istemeyen kişilerin sıkça başvurduğu bir jest olarak öne çıkıyor. Elleri gizlemek, kişinin bilinçaltında bir tür savunma kalkanı oluşturuyor. Eller titrese bile görünmediği için kişiye kontrol hissi veriyor. Bu da kaygıyı azaltan bir yöntem haline geliyor.

Bununla birlikte bazı kişiler bu hareketi farkında olmadan uzun vadeli bir alışkanlığa dönüştürüyor. Özellikle içe dönük bireylerde elleri ceplere gizlemek, hem duygularını saklama hem de çevreyle mesafeyi koruma isteğiyle ilişkilendiriliyor.