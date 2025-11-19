onedio
İlk Günkü Haline Döndürüyor! Şişme Montun Topaklanmasını Anında Düzelten 3 Teknik

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.11.2025 - 09:56

Kış aylarında en sık kullanılan dış giyim parçalarından biri olan şişme montlar, yanlış yıkama ve kurutma işlemleri sonrasında topaklanma problemiyle karşılaşabiliyor. Dolgu malzemesinin bir araya toplanması hem görünümü bozuyor hem de montun sıcak tutma performansını düşürüyor. Neyse ki birkaç basit yöntemle bu sorun kolayca çözülebiliyor.

Şişme montlarda topaklanma neden oluyor?

Şişme montların içindeki sentetik veya doğal dolgu malzemesi, yıkama sırasında yoğun su ve deterjanla temas ettiğinde bir araya toplanarak sertleşebiliyor. 

Özellikle yüksek ısı ve hızlı sıkma programları dolgu liflerinin birbirine yapışmasına yol açıyor. Sonuç olarak montun bazı bölgeleri çökük kalırken bazı kısımlar daha kabarık görünüyor.

Fön makinesi ve tahta kaşıkla topakları açma tekniği

Yıkama sonrası şeklini kaybeden şişme montları toparlamak için evdeki en basit iki araç yeterli oluyor. Fön makinesinin soğuk hava ayarı, dolgu liflerinin yeniden hava almasını sağlıyor. Bunun için cihazın üfleme kısmını montun bir koluna yerleştirip kısa süre çalıştırmak etkili bir başlangıç sağlıyor. Dolgu malzemesi gevşedikçe montun hacmi artıyor.

Ardından tahta kaşık, ince bir spatula ya da benzer yumuşak yüzeyli bir araçla montun farklı bölgelerine hafifçe vurmak gerekiyor. Kısa süre içinde montun kabarıklığı geri geliyor ve dolgunun dengesi büyük ölçüde toparlanıyor.

Doğru kurutma yöntemi ve elle düzeltme ipuçları

Şişme montlarda topaklanmayı önlemenin en etkili yollarından biri doğru kurutma tekniğini uygulamak. Makinede düşük ısıda kuruturken içine birkaç temiz tenis topu veya kurutma topu eklemek dolgunun sürekli hareket ederek eşit şekilde dağılmasını sağlıyor.

Makinede kurutma imkanı olmayan durumlarda ise montu düz bir yüzeye sererek ellerle hafifçe çırpmak etkili sonuç veriyor. Dolgu malzemesini parmaklarla nazikçe dağıtmak, çöken bölgeleri yeniden kabartıyor. Montu ara ara sallamak ve havalandırmak ise topaklanmanın tekrar oluşmasını önlüyor.

