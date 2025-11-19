İlk Günkü Haline Döndürüyor! Şişme Montun Topaklanmasını Anında Düzelten 3 Teknik

Yıkama sonrası şeklini kaybeden şişme montları toparlamak için evdeki en basit iki araç yeterli oluyor. Fön makinesinin soğuk hava ayarı, dolgu liflerinin yeniden hava almasını sağlıyor. Bunun için cihazın üfleme kısmını montun bir koluna yerleştirip kısa süre çalıştırmak etkili bir başlangıç sağlıyor. Dolgu malzemesi gevşedikçe montun hacmi artıyor.

Ardından tahta kaşık, ince bir spatula ya da benzer yumuşak yüzeyli bir araçla montun farklı bölgelerine hafifçe vurmak gerekiyor. Kısa süre içinde montun kabarıklığı geri geliyor ve dolgunun dengesi büyük ölçüde toparlanıyor.