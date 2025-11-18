2025 Yılının En İyi Peyniri Belli Oldu: 5 Bin Rakibi Geride Bıraktı!

Yarışmada tüm değerlendirmeler tamamen kör tadım yöntemiyle yapıldı. Uzun beyaz masalarda etiketleri kaldırılmış yüzlerce peynir tekerleği, sadece görünüş, doku, koku ve tat kriterlerine göre incelendi. Jüri üyelerinin her biri en az 40 farklı çeşidi art arda tatmak zorunda kaldı.

Klasik Manchego, Brie, Parmesan ve Gouda gibi bilinen çeşitlerin yanında, deve ve eşek sütünden hazırlanmış sıra dışı peynirler de jüri masasına geldi. Birçok uzman bu süreci 'hem hayatımın en iyi hem de en kötü peynirlerini tattım' diyerek yorumladı.