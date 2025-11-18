onedio
2025 Yılının En İyi Peyniri Belli Oldu: 5 Bin Rakibi Geride Bıraktı!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
18.11.2025 - 11:11

Dünyanın en büyük peynir yarışmalarından biri bu yıl İsviçre’nin Bern kentinde yapıldı. 265 uzmandan oluşan jüri, 5000’den fazla peyniri etiket görmeden tadım masasına aldı. Farklı ülkelerden gelen inek, koyun, manda ve hatta deve sütüyle üretilen çeşitler yarıştı. Yarışmanın sonunda ise klasik bir İsviçre lezzeti öne çıkarak birincilik ünvanını aldı. 

İşte tüm detaylar...

Dünya Peynir Ödülleri, Bern’de 5000’den fazla peynirin yarıştığı dev bir organizasyona sahne oldu.

Yarışmada tüm değerlendirmeler tamamen kör tadım yöntemiyle yapıldı. Uzun beyaz masalarda etiketleri kaldırılmış yüzlerce peynir tekerleği, sadece görünüş, doku, koku ve tat kriterlerine göre incelendi. Jüri üyelerinin her biri en az 40 farklı çeşidi art arda tatmak zorunda kaldı.

Klasik Manchego, Brie, Parmesan ve Gouda gibi bilinen çeşitlerin yanında, deve ve eşek sütünden hazırlanmış sıra dışı peynirler de jüri masasına geldi. Birçok uzman bu süreci 'hem hayatımın en iyi hem de en kötü peynirlerini tattım' diyerek yorumladı.

2025’in şampiyonu, Bern kantonundan gelen olgun bir Gruyère peyniri oldu.

Vorderfultigen dağ mandırasında üretilen 18 aylık Gruyère, tüm turları geçerek dünyanın en iyi peyniri seçildi. Final jürisinde yer alan İngiliz peynir uzmanı Perry Wakeman, tadım sırasında peynirin bıraktığı aromaları detaylı şekilde anlattı. Wakeman’a göre kazanan peynir; karamela ve hafif topraksı notalar taşıyor, damağa oturan baharatlı hissi uzun süre koruyordu.

Gruyère’in AOP etiketi, peynirin yalnızca kendi bölgesinde özgün yöntemlerle yapılabileceği anlamına geldiği için üretim kapasitesi zaten sınırlı tutuluyor.

Yarışmada finale kalan 14 peynir arasında Japonya’dan Slovakya’ya kadar geniş coğrafyadan ürünler vardı.

Bu yıl yarışmaya rekor sayıda başvuru yapıldı. 46 ülkeden 5.244 peynir Bern’e ulaştırıldı ve çok aşamalı bir eleme sürecine tabi tutuldu. Final listesinde üç İngiliz peyniri de yer alırken, ABD, Hollanda, Slovakya ve Japonya’dan çeşitler de dikkat çekti. Dünya çapındaki jürinin oylarıyla Gruyère, rakiplerini geride bırakarak listenin zirvesine yerleşti.

Her yıl farklı ülkede düzenlenen yarışmanın 2026 yılındaki durağı ise İspanya’nın Cordoba kenti olacak.

