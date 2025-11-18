2025 Yılının En İyi Peyniri Belli Oldu: 5 Bin Rakibi Geride Bıraktı!
Dünyanın en büyük peynir yarışmalarından biri bu yıl İsviçre’nin Bern kentinde yapıldı. 265 uzmandan oluşan jüri, 5000’den fazla peyniri etiket görmeden tadım masasına aldı. Farklı ülkelerden gelen inek, koyun, manda ve hatta deve sütüyle üretilen çeşitler yarıştı. Yarışmanın sonunda ise klasik bir İsviçre lezzeti öne çıkarak birincilik ünvanını aldı.
İşte tüm detaylar...
Dünya Peynir Ödülleri, Bern’de 5000’den fazla peynirin yarıştığı dev bir organizasyona sahne oldu.
2025’in şampiyonu, Bern kantonundan gelen olgun bir Gruyère peyniri oldu.
Yarışmada finale kalan 14 peynir arasında Japonya’dan Slovakya’ya kadar geniş coğrafyadan ürünler vardı.
