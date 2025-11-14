onedio
Dünyanın En Mutlu ve En Mutsuz Meslekleri Belli Oldu: Sonuçlar Beklenmedik!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.11.2025 - 10:08

İş hayatında herkesin mutluluk anlayışı farklı olabilir. Kimi sakin bir çalışma düzeni isterken kimi hareketli ve sosyal ortamları tercih ediyor. Ancak bilim insanlarının yürüttüğü geniş kapsamlı araştırmalar, hangi mesleklerin çalışanları daha çok tatmin ettiğini ortaya koydu. Hem farklı ülkelerden çalışan memnuniyeti anketleri hem de Estonya Biyobankası’ndan elde edilen veriler karşılaştırıldı.

Kaynak 1, Kaynak 2

Yapılan büyük ölçekli anket, en mutlu çalışanların inşaat sektöründe olduğunu ortaya koydu.

BambooHR tarafından yürütülen araştırmada sekiz farklı sektörden 57 binden fazla çalışanın memnuniyet düzeyleri incelendi. Çalışanların ücret, iş-yaşam dengesi, esneklik, yükselme imkanı ve şirket kültürü gibi faktörlere verdiği yanıtlar eNPS adı verilen bir skor sistemine dönüştürüldü. 

Sonuçlara göre inşaat sektörü 49 puanla en yüksek memnuniyet seviyesine ulaştı. Teknoloji sektörü ise 41 puanla ikinci sırada yer aldı.

Araştırmanın ikinci ayağı, en çok ve en az tatmin veren meslekleri bilimsel olarak sıraladı.

Estonya Biyobankası üzerinden yapılan çalışmada yaklaşık 59 bin kişi ve 263 meslek grubu analiz edildi. Katılımcılara iş tanımları, maaş bilgileri, kişilik özellikleri ve yaşam memnuniyetleri soruldu. 

Bilim insanları, verilerden yola çıkarak hangi mesleklerin daha yüksek tatmin sağladığını ortaya koydu. Çalışmaya göre gelir düzeyi, mutluluğu sanıldığı kadar belirlemiyor. İş prestijinin de memnuniyet üzerinde zayıf bir etkisi olduğu görüldü.

Tatmin duygusunu en çok artıran faktörün 'işte anlam bulma' olduğu belirtildi. Bilim insanı Katlin Anni, yüksek prestije sahip olmayan işlerin bile güçlü bir başarı hissi sağladığında çalışanı daha mutlu edebildiğini vurguladı. 

Ayrıca bağımsız çalışma imkânının yüksek olduğu mesleklerde memnuniyetin belirgin şekilde arttığı görüldü.

Bilimsel olarak en çok ve en az tatmin veren meslekler 👇🏻

  • Din görevlileri

  • Tıp alanındaki çeşitli uzmanlıklar

  • Psikologlar

  • Özel eğitim öğretmenleri

  • Yazarlar

  • Gemi mühendisleri

  • Sac metal işçileri

Tatmin Düzeyi En Düşük Meslekler

  • Anketör ve saha mülakatçısı

  • Garson

  • Satış çalışanı

  • Güvenlik görevlisi

  • Posta taşıyıcısı

  • Marangoz

  • Kimya mühendisi

  • Mutfak çalışanları

  • Ulaşım, depolama ve üretim işçileri

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
