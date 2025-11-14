Dünyanın En Mutlu ve En Mutsuz Meslekleri Belli Oldu: Sonuçlar Beklenmedik!

Estonya Biyobankası üzerinden yapılan çalışmada yaklaşık 59 bin kişi ve 263 meslek grubu analiz edildi. Katılımcılara iş tanımları, maaş bilgileri, kişilik özellikleri ve yaşam memnuniyetleri soruldu.

Bilim insanları, verilerden yola çıkarak hangi mesleklerin daha yüksek tatmin sağladığını ortaya koydu. Çalışmaya göre gelir düzeyi, mutluluğu sanıldığı kadar belirlemiyor. İş prestijinin de memnuniyet üzerinde zayıf bir etkisi olduğu görüldü.

Tatmin duygusunu en çok artıran faktörün 'işte anlam bulma' olduğu belirtildi. Bilim insanı Katlin Anni, yüksek prestije sahip olmayan işlerin bile güçlü bir başarı hissi sağladığında çalışanı daha mutlu edebildiğini vurguladı.

Ayrıca bağımsız çalışma imkânının yüksek olduğu mesleklerde memnuniyetin belirgin şekilde arttığı görüldü.