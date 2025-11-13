Eksi 71 Derecenin Rekor Kırdığı Yer: Dünyanın En Soğuk Köyü Oymyakon’da Yaşam

Oymyakon’un kış sıcaklıkları çoğu zaman -50°C’nin altına düşüyor ve yılın en ılıman günlerinde bile -30°C’nin üzeri pek görülmüyor. Köy, 'Oymyakon Depresyonu' olarak bilinen bir vadide yer aldığı için soğuk hava burada hapsoluyor. 1924’te kaydedilen -71.2°C, köy meydanındaki anıtla hala hatırlatılıyor.

Soğuk şartları, günlük yaşamda ciddi zorluklar yaratıyor. Donma tehlikesi nedeniyle su tesisatı dakikalar içinde buz tutabiliyor, bu nedenle pek çok evde iç mekanda banyo bulunmuyor. Araçların motorları da hızla donduğu için çoğu sürücü arabalarını gün boyu çalışır halde bırakmak zorunda kalıyor.