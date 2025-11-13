onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Eksi 71 Derecenin Rekor Kırdığı Yer: Dünyanın En Soğuk Köyü Oymyakon’da Yaşam

Eksi 71 Derecenin Rekor Kırdığı Yer: Dünyanın En Soğuk Köyü Oymyakon’da Yaşam

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
13.11.2025 - 12:14

Rusya’nın Saha Cumhuriyeti’ndeki Oymyakon, dünyanın en soğuk yerleşim yeri olarak biliniyor. Kışları eksi 60 dereceyi bulan soğuk, hayatın her alanını etkiliyor. Yaklaşık 2.000 kişinin yaşadığı köy, 'Soğuğun Kutbu' olarak anılıyor. Evler sade, altyapı sınırlı ve ulaşım büyük bir mücadele gerektiriyor. Buna rağmen Oymyakon halkı hem geleneklerini hem de yaşam biçimlerini korumaya devam ediyor. 

Gelin bu ekstrem coğrafyadaki yaşamın detaylarına birlikte bakalım.

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Oymyakon, kış aylarında -60°C’yi bulan sıcaklığıyla dünyanın en soğuk sürekli yerleşim yeri kabul ediliyor.

Oymyakon, kış aylarında -60°C’yi bulan sıcaklığıyla dünyanın en soğuk sürekli yerleşim yeri kabul ediliyor.

Oymyakon’un kış sıcaklıkları çoğu zaman -50°C’nin altına düşüyor ve yılın en ılıman günlerinde bile -30°C’nin üzeri pek görülmüyor. Köy, 'Oymyakon Depresyonu' olarak bilinen bir vadide yer aldığı için soğuk hava burada hapsoluyor. 1924’te kaydedilen -71.2°C, köy meydanındaki anıtla hala hatırlatılıyor.

Soğuk şartları, günlük yaşamda ciddi zorluklar yaratıyor. Donma tehlikesi nedeniyle su tesisatı dakikalar içinde buz tutabiliyor, bu nedenle pek çok evde iç mekanda banyo bulunmuyor. Araçların motorları da hızla donduğu için çoğu sürücü arabalarını gün boyu çalışır halde bırakmak zorunda kalıyor.

Bölgede merkezi ısıtma neredeyse yok.

Bölgede merkezi ısıtma neredeyse yok.

Evler çoğunlukla karaçam odunu yakılarak ısıtılıyor ve bazı haneler bir kış boyunca 100 metreküpü aşkın odun tüketiyor. 75 yaşındaki Galia, evinin tabanından gelen soğukla mücadele etmek için ren geyiği derisinden yapılan geleneksel çizmeler giyiyor. Bu tür detaylar, günlük yaşamın parçası haline gelmiş durumda.

Ekonominin temelini ren geyiği, Yakut sığırı ve at yetiştiriciliği oluşturuyor. Ancak soğuk, bu dayanıklı hayvanları bile zorluyor. Sıcaklık -30°C’nin altına düştüğünde hayvanlar mutlaka yalıtımlı ahırlara alınıyor. Evdakia adlı çiftçi, 47 ineğini -10 ile -15°C arasında değişen sıcaklıktaki bir ahırda beslediğini aktarıyor.

Oymyakon, coğrafi konumu nedeniyle dünyanın en izole yerleşimlerinden biri.

Oymyakon, coğrafi konumu nedeniyle dünyanın en izole yerleşimlerinden biri.

Bölgenin ana ulaşım hattı 'Kolyma Highway' yani halk arasında bilinen adıyla 'Kemik Yolu.' Sovyet döneminde mahkumların çalıştırılmasıyla inşa edilen yol, kışın büyük mücadeleye dönüşüyor. Aşırı soğuk nedeniyle araçların kapatılması çoğu zaman mümkün olmuyor çünkü motor donuyor, yakıt kristalleşiyor ve aküler birkaç saat içinde boşalıyor.

Havayolu ulaşımı da büyük sorun. Yakutsk’taki en yakın havaalanına ulaşmak iki gün sürebiliyor. Kış aylarında yoğun kar ve don nedeniyle uçaklar uzun süre iniş yapamıyor. Tüm bu nedenlerle Oymyakon halkı yılın büyük bölümünde dış dünyayla bağlantısı zayıf bir yaşam sürdürüyor.

Oymyakon’un kültürü, Yakut geleneğinin izlerini taşımaya devam ediyor.

Oymyakon’un kültürü, Yakut geleneğinin izlerini taşımaya devam ediyor.

Bölgede Chyskhaan adıyla bilinen 'Soğuklar Lordu' önemli bir folklor figürü. Chyskhaan Mağarası’nda sergilenen buz heykelleri, kültürün merkezi kabul ediliyor. Kışın sonunda düzenlenen 'Cold Pole Festival'de ren geyiği yarışları, kızak etkinlikleri ve buz balıkçılığı yapılıyor.

Köydeki okul 107 öğrenciden oluşuyor ve gençlerin kültürel kimliğini koruyan temel kurumlardan biri. Öğrenciler derslere kalın kürk botlarla geliyor ve müfredatta hem klasik dersler hem de bölgenin doğası, hayvancılık kültürü ve yerel tarih yer alıyor. Stalin döneminde buraya sürgün edilen sanatçı ve yazarların anıları ise yerel müzede yaşatılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın