Eksi 71 Derecenin Rekor Kırdığı Yer: Dünyanın En Soğuk Köyü Oymyakon’da Yaşam
Rusya’nın Saha Cumhuriyeti’ndeki Oymyakon, dünyanın en soğuk yerleşim yeri olarak biliniyor. Kışları eksi 60 dereceyi bulan soğuk, hayatın her alanını etkiliyor. Yaklaşık 2.000 kişinin yaşadığı köy, 'Soğuğun Kutbu' olarak anılıyor. Evler sade, altyapı sınırlı ve ulaşım büyük bir mücadele gerektiriyor. Buna rağmen Oymyakon halkı hem geleneklerini hem de yaşam biçimlerini korumaya devam ediyor.
Gelin bu ekstrem coğrafyadaki yaşamın detaylarına birlikte bakalım.
Oymyakon, kış aylarında -60°C’yi bulan sıcaklığıyla dünyanın en soğuk sürekli yerleşim yeri kabul ediliyor.
Bölgede merkezi ısıtma neredeyse yok.
Oymyakon, coğrafi konumu nedeniyle dünyanın en izole yerleşimlerinden biri.
Oymyakon’un kültürü, Yakut geleneğinin izlerini taşımaya devam ediyor.
