Dışarı Çıkmaya Gerek Yok: Çin’deki Bu Gökdelen 20 Bin Kişilik Küçük Bir Şehir Gibi İşliyor!

Ancak açıldığı 2013 yılından sonra kullanım amacı değiştirildi ve bugün binlerce kişiye ev sahipliği yapan bir apartman kompleksine dönüştü. Yapı 206 metre yüksekliğe ve toplamda 260 bin metrekarelik bir alana sahip. Kat sayısı binanın cephesine göre 36 ila 39 arasında değişiyor. S şeklinde tasarlanan bina, şu anda yaklaşık 20 bin kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Bu da onu, birçok kasabadan daha kalabalık bir yaşam alanı haline getiriyor.

Bina, ağırlıklı olarak üniversite mezunları, öğrenciler, genç profesyoneller, küçük işletme sahipleri ve sosyal medya içerik üreticileri tarafından tercih ediliyor. Kiralar ise oldukça değişken, penceresiz küçük stüdyo daireler 1.500 RMB (yaklaşık 210 dolar) seviyesinden başlarken, balkonlu ve geniş daireler 4.000 RMB’ye (yaklaşık 560 dolar) kadar çıkabiliyor.