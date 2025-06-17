onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dışarı Çıkmaya Gerek Yok: Çin’deki Bu Gökdelen 20 Bin Kişilik Küçük Bir Şehir Gibi İşliyor!

Dışarı Çıkmaya Gerek Yok: Çin’deki Bu Gökdelen 20 Bin Kişilik Küçük Bir Şehir Gibi İşliyor!

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.06.2025 - 12:33

Yaşadığınız binanın içinde market olduğunu hayal edin. Üstelik kuaför, yüzme havuzu, restoranlar, kafeler ve internet kafe de var. Çin’in Hangzhou şehrindeki Regent International binasında tüm bunlar ve daha fazlası mümkün. 206 metre yüksekliğindeki bu dev yapı, 20 bin kişiyi barındırıyor ve dışarı çıkmadan yaşamayı mümkün kılıyor. Gelin, detaylarına birlikte bakalım!

Kaynak 1, Kaynak 2

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Regent International, Hangzhou’nun merkezinde yer alan ve ilk olarak lüks otel olarak tasarlanan dev bir yapı

Regent International, Hangzhou’nun merkezinde yer alan ve ilk olarak lüks otel olarak tasarlanan dev bir yapı

Ancak açıldığı 2013 yılından sonra kullanım amacı değiştirildi ve bugün binlerce kişiye ev sahipliği yapan bir apartman kompleksine dönüştü. Yapı 206 metre yüksekliğe ve toplamda 260 bin metrekarelik bir alana sahip. Kat sayısı binanın cephesine göre 36 ila 39 arasında değişiyor. S şeklinde tasarlanan bina, şu anda yaklaşık 20 bin kişilik bir nüfusa ev sahipliği yapıyor. Bu da onu, birçok kasabadan daha kalabalık bir yaşam alanı haline getiriyor.

Bina, ağırlıklı olarak üniversite mezunları, öğrenciler, genç profesyoneller, küçük işletme sahipleri ve sosyal medya içerik üreticileri tarafından tercih ediliyor. Kiralar ise oldukça değişken, penceresiz küçük stüdyo daireler 1.500 RMB (yaklaşık 210 dolar) seviyesinden başlarken, balkonlu ve geniş daireler 4.000 RMB’ye (yaklaşık 560 dolar) kadar çıkabiliyor.

Binanın içi gerçekten bir şehir gibi mi? Ne gibi imkanlar var?

Binanın içi gerçekten bir şehir gibi mi? Ne gibi imkanlar var?

Regent International, adeta kendi başına işleyen bir şehir gibi. İçinde büyük bir yemek alanı, yüzme havuzları, süpermarketler, kuaförler, güzellik salonları, internet kafeler ve kafeler bulunuyor. Bazı kaynaklara göre binada okul ve klinik gibi temel ihtiyaçlara yönelik alanlar da yer almakta. Günlük hayatı devam ettirmek için binadan dışarı çıkmak neredeyse gereksiz hale geliyor. Yani sabah kahvenizi almak, öğlen yemeğinizi yemek, saç kestirmek ya da market alışverişinizi yapmak için sadece birkaç kat aşağı inmeniz yeterli.

Binadaki yaşam tarzı, sakinlerine konfor sağlasa da bu durumun bazı handikapları da var. Özellikle doğal ışık almayan küçük dairelerde yaşayanlar için kapalı alanda uzun süre kalmak ruhsal açıdan yorucu olabiliyor. Ayrıca kalabalığın fazla olması, olası acil durumlarda tahliye ya da müdahale gibi konularda endişelere neden oluyor.

Regent International’ın bu denli ilgi görmesinin temelinde Çin’deki konut krizi ve büyük şehirlerde artan yaşam maliyetleri yer alıyor.

Regent International’ın bu denli ilgi görmesinin temelinde Çin’deki konut krizi ve büyük şehirlerde artan yaşam maliyetleri yer alıyor.

Büyük metropollerde ev kiraları gençler için ulaşılması zor bir noktaya geldiğinden, bu tarz çözümler hem ekonomik hem de pratik olarak öne çıkıyor. Binada tüm yaşam alanlarının iç içe olması, özellikle zaman ve bütçe açısından avantaj sağlıyor. 

Ancak on binlerce kişinin tek bir bina içinde yaşaması, mahremiyet, kişisel alan, doğal çevreyle temas ve ruh sağlığı açısından ciddi soru işaretleri yaratıyor. Uzmanlara göre, bu tür yaşam alanlarında uzun süre kalan bireylerde psikolojik tükenmişlik ve sosyal yabancılaşma riski daha yüksek olabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir 🤩👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
3
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın