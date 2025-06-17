Dışarı Çıkmaya Gerek Yok: Çin’deki Bu Gökdelen 20 Bin Kişilik Küçük Bir Şehir Gibi İşliyor!
Yaşadığınız binanın içinde market olduğunu hayal edin. Üstelik kuaför, yüzme havuzu, restoranlar, kafeler ve internet kafe de var. Çin’in Hangzhou şehrindeki Regent International binasında tüm bunlar ve daha fazlası mümkün. 206 metre yüksekliğindeki bu dev yapı, 20 bin kişiyi barındırıyor ve dışarı çıkmadan yaşamayı mümkün kılıyor. Gelin, detaylarına birlikte bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Regent International, Hangzhou’nun merkezinde yer alan ve ilk olarak lüks otel olarak tasarlanan dev bir yapı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Binanın içi gerçekten bir şehir gibi mi? Ne gibi imkanlar var?
Regent International’ın bu denli ilgi görmesinin temelinde Çin’deki konut krizi ve büyük şehirlerde artan yaşam maliyetleri yer alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın