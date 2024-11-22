13. Cuma Neden Pek Çok Kültürde Uğursuzluk Olarak Görülüyor?

'13. Cuma' dendiğinde aklınıza korku filmleri ve indirimler geliyorsa yalnız değilsiniz. Ancak bu uğursuzluğun kökenleri aslında çok daha eskiye dayanıyor. Tarihten mitlere, dini inanışlardan modern edebiyata kadar uzanan bir geçmişi var. Her detay, bu uğursuz günün neden bu kadar kötü şansla anıldığını biraz daha açıklıyor. Gelin kökenine beraber inelim 👇🏻