Kediler Sahiplerini Neden Her Yerde Takip Eder?

Mama kabının boş olduğunu fark ettiklerinde hemen harekete geçerler. Özellikle de gün içinde belirli saatlerde beslenmeye alışmışlarsa, zamanı geldiğinde size bunu hatırlatmak için peşinize takılırlar. Bazı kediler ise sadece aç olduklarında değil, sırf ödül maması umuduyla da bunu yapar.

Uzmanlara göre kediler, insanların yemek ve ödül kaynakları olduğunu çabuk öğrenir. Bu yüzden siz mutfağa yöneldiğinizde veya bir paket açtığınızda refleks olarak yanınızda belirirler. Yani öğrenilmiş bir beklentiden de kaynaklanabilir.