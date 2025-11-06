onedio
Kediler Sahiplerini Neden Her Yerde Takip Eder?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
06.11.2025 - 10:03

Kediler genelde bağımsız ve mesafeli olarak tanımlanır. Ama bazıları, insanına adeta gölge gibi yapışır. Nereye gitseniz peşinizdedir, hatta banyonun kapısında bile bekler. Peki kediler neden böyle davranır? Aslında bu sorunun hem içgüdüsel hem de psikolojik birçok yanıtı var.

Gelin bakalım...

Kedilerin sizi takip etmesinin en yaygın nedeni, yemek beklentisidir.

Kedilerin sizi takip etmesinin en yaygın nedeni, yemek beklentisidir.

Mama kabının boş olduğunu fark ettiklerinde hemen harekete geçerler. Özellikle de gün içinde belirli saatlerde beslenmeye alışmışlarsa, zamanı geldiğinde size bunu hatırlatmak için peşinize takılırlar. Bazı kediler ise sadece aç olduklarında değil, sırf ödül maması umuduyla da bunu yapar.

Uzmanlara göre kediler, insanların yemek ve ödül kaynakları olduğunu çabuk öğrenir. Bu yüzden siz mutfağa yöneldiğinizde veya bir paket açtığınızda refleks olarak yanınızda belirirler. Yani öğrenilmiş bir beklentiden de kaynaklanabilir.

Her ne kadar yalnız yaşamayı seven canlılar olsalar da kediler aslında sosyal bağlar kurma eğilimindedir.

Her ne kadar yalnız yaşamayı seven canlılar olsalar da kediler aslında sosyal bağlar kurma eğilimindedir.

Doğada da aile bireyleri birbirine yakın hareket eder ve onlara güven hissi verir. Ev ortamında bu bağın yerini siz alırsınız. Dolayısıyla kediniz, sizinle birlikteyken kendini daha güvende hissedebilir.

Bir diğer sebep ise meraktır. Kapalı kapı, yeni oda veya sizin farklı bir hareketiniz, onun ilgisini hemen çeker. Bu nedenle 'Ne yapıyor acaba?' düşüncesiyle peşinizden ayrılmaz. 

Özellikle ev kedilerinde bu davranış, fiziksel aktivite ve zihinsel uyarımın parçası haline gelir. Eğer kediniz sizi sürekli takip ediyor ama sıkılmış görünüyorsa, daha fazla oyun ve etkileşim istediğinin de göstergesidir.

Bazı durumlarda kedinizin sizi sürekli takip etmesi bir rahatsızlığın işareti olabilir.

Bazı durumlarda kedinizin sizi sürekli takip etmesi bir rahatsızlığın işareti olabilir.

Ani davranış değişiklikleri, artan miyavlama ya da aşırı yapışkanlık; fiziksel rahatsızlığa, stres veya anksiyeteye işaret edebilir. Özellikle yaşlı kedilerde daha sık görülür. Bu yüzden kediniz normalden farklı şekilde davranmaya başladıysa, veterinere götürebilirsiniz.

Peki tuvalet meselesine ne demeli? Kedilerin sizi banyoya kadar takip etmesi aslında içgüdüsel bir koruma davranışıdır. Doğada hem insanlar hem kediler, bu tür anlarda savunmasız sayılır. Kediniz, sizi tuvalette yalnız bırakmayarak aslında 'güvendeyiz' mesajı verir. Bazılarıysa sadece meraktan bekler!

Kedilerin neden bizi adım adım takip ettiğini yapay zekanın yorumuyla da dinleyebilirsiniz!

