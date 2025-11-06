Kediler Sahiplerini Neden Her Yerde Takip Eder?
Kedilerin sizi takip etmesinin en yaygın nedeni, yemek beklentisidir.
Her ne kadar yalnız yaşamayı seven canlılar olsalar da kediler aslında sosyal bağlar kurma eğilimindedir.
Bazı durumlarda kedinizin sizi sürekli takip etmesi bir rahatsızlığın işareti olabilir.
Kedilerin neden bizi adım adım takip ettiğini yapay zekanın yorumuyla da dinleyebilirsiniz!
