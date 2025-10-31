Tam 18 Yıl Havalimanında Yaşayarak "Terminal" Filmine Konu Olan Adam: Mehran Karimi Nasseri
Uçağı kaçırmak, valizi kaybetmek... Havalimanında geçirilen birkaç saat bile insanın sabrını zorlar. Ama biri vardı ki orada tam 18 yıl yaşadı. İranlı mülteci Mehran Karimi Nasseri’nin hikayesi, hem yürek burkan hem de insanı bunaltan cinsten. Sahi, 18 yıl bir insan nasıl olur da bir havalimanında sıkışıp kalır?
Gelin 'Terminal' filmine bile konu olan bu adamın hikayesine yakından bakalım...
1942 yılında İran’da doğan Mehran Karimi Nasseri, 1970’lerde İngiltere’de eğitim gördü.
Fransız mahkemeleri Nasseri’nin durumunu yıllarca tartıştı.
Mehran Nasseri’nin hikayesi kısa sürede dünya basınının ilgisini çekti.
