Tam 18 Yıl Havalimanında Yaşayarak "Terminal" Filmine Konu Olan Adam: Mehran Karimi Nasseri

Uçağı kaçırmak, valizi kaybetmek... Havalimanında geçirilen birkaç saat bile insanın sabrını zorlar. Ama biri vardı ki orada tam 18 yıl yaşadı. İranlı mülteci Mehran Karimi Nasseri’nin hikayesi, hem yürek burkan hem de insanı bunaltan cinsten. Sahi, 18 yıl bir insan nasıl olur da bir havalimanında sıkışıp kalır?

Gelin 'Terminal' filmine bile konu olan bu adamın hikayesine yakından bakalım...

Kaynak