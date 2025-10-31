onedio
Tam 18 Yıl Havalimanında Yaşayarak "Terminal" Filmine Konu Olan Adam: Mehran Karimi Nasseri

Gökçe Cici
31.10.2025 - 09:14

Uçağı kaçırmak, valizi kaybetmek... Havalimanında geçirilen birkaç saat bile insanın sabrını zorlar. Ama biri vardı ki orada tam 18 yıl yaşadı. İranlı mülteci Mehran Karimi Nasseri’nin hikayesi, hem yürek burkan hem de insanı bunaltan cinsten. Sahi, 18 yıl bir insan nasıl olur da bir havalimanında sıkışıp kalır? 

Gelin 'Terminal' filmine bile konu olan bu adamın hikayesine yakından bakalım...

1942 yılında İran’da doğan Mehran Karimi Nasseri, 1970’lerde İngiltere’de eğitim gördü.

Nasseri, ülkesine döndükten sonra Şah yönetimine karşı başlayan isyanlara katıldığı için vatandaşlıktan çıkarıldı. İran’dan sürülen Nasseri, çeşitli ülkelere sığınma talebinde bulundu. Sonunda Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği tarafından Belçika’da mülteci statüsü aldı.

1986 yılında İngiltere’ye gitmeye karar verdiğinde her şey planladığı gibi başlamıştı. Ancak yolculuk sırasında çantasının çalınmasıyla tüm belgelerini kaybetti. İngiltere sınır polisi, kimliğini kanıtlayamadığı için ülkeye girişini reddetti. 

Fransa’ya geri gönderildiğinde ise orada da tutuklandı. Çünkü elinde resmi bir evrak yoktu. Artık kalabileceği tek yer, Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nın Terminal 1’iydi.

Fransız mahkemeleri Nasseri’nin durumunu yıllarca tartıştı.

Mahkemelerin kararı ise netti, yani Nasseri ne havalimanından çıkabiliyor ne de ülkeye girebiliyordu. Bu tuhaf hüküm, onu resmen yasal boşlukta yaşayan adam haline getirdi. 1992’den itibaren terminal, onun evi oldu. Yanında bavulu, kitapları ve günlükleriyle neredeyse düzenli bir yaşam kurdu. Havalimanı çalışanları ona yemek getiriyor, sohbet ediyor, hatta 'Sir Alfred Mehran' diye lakap takıyordu.

Yıllar sonra Fransız avukat Christian Bourget, çalınan çantasını buldu. Ancak Belçika yasalarına göre ülkeyi kendi isteğiyle terk eden bir mülteci, geri dönemezdi. 1995’te Belçika yetkilileri kanunu değiştirdi, Nasseri’ye geri dönüş hakkı tanındı. Fakat o bu teklifi reddetti. Çünkü o hala İngiltere’ye gitmek istiyordu. 

İnadı, hayatını şekillendiren kader çizgisinin devamıydı. Terminal onun evi, bavulu yatağı, yolcular ise komşuları olmuştu.

Mehran Nasseri’nin hikayesi kısa sürede dünya basınının ilgisini çekti.

Steven Spielberg, bu sıra dışı yaşam öyküsünden etkilenerek The Terminal filmini çekti. Filmde Tom Hanks, Nasseri’den esinlenen bir karakteri canlandırdı. Spielberg, Nasseri’nin hikayesinin haklarını yaklaşık 250 bin dolara satın aldı. Nasseri ise filmi büyük bir heyecanla karşıladı, hatta terminalde afişlerle dolaşıp tanıtımını bile yaptı.

Nasseri 2006’da hastaneye kaldırılana kadar Terminal 1’de yaşadı. Taburcu olduktan sonra bir süre Paris’teki bir yardım merkezine yerleştirildi. Yıllar sonra, hayatının son döneminde tekrar havalimanına döndü. 2022’de, bir zamanlar evi olan terminalde hayata gözlerini yumdu.

