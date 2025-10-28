Her 6 Ayda Bir Sahibini Değiştiren Ada: Ne Tam Fransız Ne Tam İspanyol
Fransa ile İspanya’yı ayıran Bidassoa Nehri’nin ortasında, kimsenin yaşamadığı küçük bir ada var. Ne turistik bir yer ne de haritada kolay bulunacak türden. Ama Sülün Adası’nı diğerlerinden ayıran bir şey var; ada, altı ayda bir el değiştiriyor. Şubat’ta İspanya’ya, ağustosta Fransa’ya geçen ada, neredeyse dört asırdır bu düzenle yönetiliyor. Üstelik bu garip sistemin ardında, Avrupa tarihini değiştiren bir barış anlaşması yatıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
17. yüzyılda Fransa ve İspanya arasında uzun süren savaşlar, iki ülkeyi barış görüşmeleri yapmaya zorladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sülün Adası, bugüne kadar varlığını sürdüren en eski ortak yönetim bölgelerinden biri.
Yaklaşık 200 metre uzunluğunda ve 40 metre genişliğinde olan ada, bugün tamamen boş.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın