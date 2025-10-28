Her 6 Ayda Bir Sahibini Değiştiren Ada: Ne Tam Fransız Ne Tam İspanyol

Ancak iki taraf da kendi topraklarında müzakere etmek istemeyince, ortada kalan bu küçük ada tarafsız bölge ilan edildi. Aylar süren müzakerelerin sonunda 1659’da Pireneler Antlaşması burada imzalandı. Bu anlaşmayla iki ülke arasındaki sınır netleşti, bazı bölgeler el değiştirdi ve Avrupa dengesi yeniden kuruldu.

Antlaşmayı kalıcı hale getirmek için dönemin Fransız kralı XIV. Louis, İspanya Kralı IV. Felipe’nin kızı Maria Theresa ile burada evlendirildi. Kraliyet düğünü, adayı bir barış simgesine dönüştürdü. O günden bu yana Sülün Adası, iki ülkenin ortak mülkiyeti olarak kabul edildi.