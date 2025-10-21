Yurt Dışındaki Ambulanslarda Neden Mavi Yıldız Sembolü Var?

Altı koldan oluşan bu yıldız, Emergency Medical Services (EMS) yani acil tıp hizmetlerinin uluslararası sembolü. 1970’lerden itibaren dünya genelinde kabul gören bu simge, ambulansların ve sağlık personelinin acil müdahale için yetkin olduğunu gösteriyor.

Amerika Birleşik Devletleri Ulaştırma Bakanlığı tarafından belirlenen bu sembol, kısa sürede birçok ülkenin acil yardım sisteminde de kullanılmaya başlandı. Bugün bir ambulansta bu yıldızı görmek, o aracın uluslararası acil yardım standartlarına uygun olduğunu gösteriyor.