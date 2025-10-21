Yurt Dışındaki Ambulanslarda Neden Mavi Yıldız Sembolü Var?
Yurt dışında bir ambulans gördüğünüzde dikkatinizi mavi yıldız sembolü çekmiş olabilir. İlk bakışta sade bir tasarım gibi dursa da bu işaretin oldukça derin bir anlamı var. 'Star of Life' yani 'Hayat Yıldızı' olarak bilinen bu sembol, dünya genelinde acil tıp hizmetlerinin ortak dili haline gelmiş durumda.
Ambulanslarda gördüğümüz mavi yıldız sembolü, acil tıp sistemini temsil eden "Hayat Yıldızı" olarak adlandırılıyor.
Hayat Yıldızının anlamı ne?
Hayat Yıldızı’nın kökeni 1960’ların sonuna uzanıyor.
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
