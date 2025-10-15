Disney Karakterlerinin Neden Genelde Annesi Yoktur?

Evdeki soba sistemindeki bir gaz kaçağı yüzünden hem annesi hem de babası zehirlendi. Walt’un annesi Flora Disney bu olayda hayatını kaybetti. Üstelik bu kaza, tam da oğlunun büyük başarılarının başladığı döneme denk geldi.

Disney bu olayı hayatı boyunca kendine affettiremedi. Çünkü onarım için stüdyodan gönderdiği teknisyenler sızıntıyı fark edememişti. Annesinin ölümünün ardından içine kapanan Disney’in sonraki projelerinde anne figürünün neredeyse hiç yer almaması, bu travmayla ilişkilendiriliyor.