Kediler Neden Yoğurma Hareketi Yapar?

Her yoğurma hareketinde ortama kendine has bir feromon bırakıyorlar. Yani kediniz battaniyeyi, koltuğu ya da sizi yoğuruyorsa aslında o nesneyi ya da sizi kendi alanı olarak işaretliyor. 'Bu benim' mesajını hem kendine hem de diğer kedilere duyuruyor.

Kediniz kucağınızda uyumadan önce sizi yoğuruyorsa, o an tamamen güvende hissettiği anlamına geliyor. Yani annesiyle kurduğu bağın benzerini sizinle kurmuş demektir. Bazı kediler bu sırada mırıldanır veya battaniyeyi emer, bu da yavruluk döneminden kalma bir alışkanlık diyebiliriz.