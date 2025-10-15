Kediler Neden Yoğurma Hareketi Yapar?
Kedilerin hummalı bir şekilde hamur yoğurur gibi bir şeyleri yoğurduğuna mutlaka şahitlik etmişsinizdir. Hele bir de tırnakları uzunsa ve karnınıza yapıyorsa... O acının nasıl bir şey olduğunu yalnızca kedi sevdalıları bilir! Ancak ne yapalım, biz onları yine de seviyoruz. Tabii, kedilerin bizden daha çok sevdiği bir şey varsa o da bu hareket.
Sahi, neden böyle yapıyorlar dersiniz? Gelin bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kediler, bu refleksi henüz birkaç haftalık yavruyken öğreniyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kedilerin patilerinin arasında koku bezleri bulunuyor.
Genellikle yoğurma hareketi, kedilerin rahatlama ve mutluluk göstergesidir.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın