Kediler Neden Yoğurma Hareketi Yapar?

Kediler Neden Yoğurma Hareketi Yapar?

Gökçe Cici
15.10.2025 - 08:05

Kedilerin hummalı bir şekilde hamur yoğurur gibi bir şeyleri yoğurduğuna mutlaka şahitlik etmişsinizdir. Hele bir de tırnakları uzunsa ve karnınıza yapıyorsa... O acının nasıl bir şey olduğunu yalnızca kedi sevdalıları bilir! Ancak ne yapalım, biz onları yine de seviyoruz. Tabii, kedilerin bizden daha çok sevdiği bir şey varsa o da bu hareket. 

Sahi, neden böyle yapıyorlar dersiniz? Gelin bakalım.

Kediler, bu refleksi henüz birkaç haftalık yavruyken öğreniyor.

Anne sütünü emmek için karın bölgesine bastırmaları, süt akışını artırıyor. Bu hareket anneyle yavru arasındaki bağın da güçlenmesini sağlıyor. Anne kedinin salgıladığı feromonlar, yavrulara güven ve rahatlama hissi veriyor. Yetişkin olduklarında bile bu hareketi yapmak, o huzurlu duyguyu yeniden hatırlamalarını sağlıyor.

Evcil kedilerin yanı sıra vahşi kedilerde de benzer davranışlar gözleniyor. Doğada dinlenecekleri yeri seçerken uzun otları veya yumuşak zemini patileriyle bastırarak hazırlıyorlar.

Kedilerin patilerinin arasında koku bezleri bulunuyor.

Her yoğurma hareketinde ortama kendine has bir feromon bırakıyorlar. Yani kediniz battaniyeyi, koltuğu ya da sizi yoğuruyorsa aslında o nesneyi ya da sizi kendi alanı olarak işaretliyor. 'Bu benim' mesajını hem kendine hem de diğer kedilere duyuruyor.

Kediniz kucağınızda uyumadan önce sizi yoğuruyorsa, o an tamamen güvende hissettiği anlamına geliyor. Yani annesiyle kurduğu bağın benzerini sizinle kurmuş demektir. Bazı kediler bu sırada mırıldanır veya battaniyeyi emer, bu da yavruluk döneminden kalma bir alışkanlık diyebiliriz.

Genellikle yoğurma hareketi, kedilerin rahatlama ve mutluluk göstergesidir.

Ancak çok sık ve uzun süre devam ediyorsa, stres veya rahatsızlık belirtisi olabilir. Veterinerler, bu hareket sırasında kedilerin beyninde dopamin salgılandığını söylüyor. Dopamin, mutluluk hissi yarattığı için kediler bu hareketi tekrarlamaya eğilimli olabiliyor.

Fakat eğer yoğurma sırasında agresifleşme, patilerini fazla zorlayarak bastırma veya eşyaları yalama gibi davranışlar eşlik ediyorsa, bu durum obsesif bir hal almış olabilir. Böyle bir durumda bir veteriner hekime danışmak en sağlıklısı.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
