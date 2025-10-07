onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 16:59

Kimi zaman bir hayvanın bakışında yeniden başlamanın hikayesini görebilirsin. Sahiplendirilen hayvanların önceki ve sonraki hallerini paylaşan kullanıcılar da tam olarak bunu gösterdi. Sokakta yorgun, ürkek ya da aç halde bulunan minikler, artık sıcak yuvalarında güvenle uyuyor.  Gelin kalpleri eriten o görsellere beraber bakalım!

Kaynak

Bir önceki içeriğimize buradan ulaşabilirsin 😻👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. O zaman açılışımızı bu bebek ile yapalım!

1. O zaman açılışımızı bu bebek ile yapalım!

2. Gözlerinin içinin nasıl ışıldadığına bakın sadece 😍

2. Gözlerinin içinin nasıl ışıldadığına bakın sadece 😍

3. Oyun oynarken oraya yatıldıysa bu iş tamamdır 😂

3. Oyun oynarken oraya yatıldıysa bu iş tamamdır 😂

4. En duygulandığımız değişim de bu oldu 🥲 Sevginin iyileştirici gücü böyle bir şey işte...

4. En duygulandığımız değişim de bu oldu 🥲 Sevginin iyileştirici gücü böyle bir şey işte...

5. Artık onun da sıcak bir yuvası var ❤️

5. Artık onun da sıcak bir yuvası var ❤️
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Terk edip gittiğin o yavruya dön bir bak istedim!

6. Terk edip gittiğin o yavruya dön bir bak istedim!

7. Gözlerdeki ve vücuttaki o yorgunluktan eser yok şimdi...

7. Gözlerdeki ve vücuttaki o yorgunluktan eser yok şimdi...

8. Bizim anlatmamıza gerek yok, nasıl mutlu olduğunu siz görüyorsunuz!

8. Bizim anlatmamıza gerek yok, nasıl mutlu olduğunu siz görüyorsunuz!

9. Orası maalesef ki artık onun...

9. Orası maalesef ki artık onun...

10. Kapanışımızı da mutluluğunu dolu dolu yaşayan bu patili dostumuzla yapalım! Ne diyorduk? Satın alma, sahiplen...

10. Kapanışımızı da mutluluğunu dolu dolu yaşayan bu patili dostumuzla yapalım! Ne diyorduk? Satın alma, sahiplen...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir 😍👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
15
13
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
umut

yerim ben sizi 😍