onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
19.09.2025 - 11:18

Bir hayvanı sahiplenmek, ona yeni bir hayat vermek demek. Sokaktan ya da barınaktan alınan hayvanlar, kısa sürede bambaşka bir hale bürünüyor. Kimi korku dolu bakışlar sevgiyle ışıldıyor, kimi zayıf bedenler sağlıkla güçleniyor. Bu değişim hem hayvanların hem de sahiplerinin hayatına dokunuyor. Kullanıcıların paylaştığı önce-sonra fotoğrafları da gören herkesin kalbini ısıtıyor! 

Gelin o değişimlere göz atalım...

Kaynak

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin 😻👇🏻

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Açılışımızı şimdilerde tombik olmuş bu bebekle yapalım!

1. Açılışımızı şimdilerde tombik olmuş bu bebekle yapalım!

2. Farkındaysanız o ilk halindeki mahcubiyetten eser yok şimdi 😍

2. Farkındaysanız o ilk halindeki mahcubiyetten eser yok şimdi 😍

3. Ne yalan söyleyelim, bizim favori değişimimiz bu oldu!

3. Ne yalan söyleyelim, bizim favori değişimimiz bu oldu!

4. Yüzünde güller açması böyle bir şey mi?

4. Yüzünde güller açması böyle bir şey mi?

5. Şimdilerde evin paşası gibi dolaştığına eminiz ama kanıtlayamayız... Aslan yattığı yerden belli olur!

5. Şimdilerde evin paşası gibi dolaştığına eminiz ama kanıtlayamayız... Aslan yattığı yerden belli olur!
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Masum bakışlarını asla kaybetmemiş bir bebek görüyoruz 😍

6. Masum bakışlarını asla kaybetmemiş bir bebek görüyoruz 😍

7. En duygulandığımız da bu oldu tabii! 🥲 Artık dışarıdan izlemediği sıcacık bir yuvası var...

7. En duygulandığımız da bu oldu tabii! 🥲 Artık dışarıdan izlemediği sıcacık bir yuvası var...

8. Hayır canım ne kilolusu, kemikleri iri sadece 😂

8. Hayır canım ne kilolusu, kemikleri iri sadece 😂

9. Evrime kafa atmayı bırakın, evrimin ta kendisi olmuş!

9. Evrime kafa atmayı bırakın, evrimin ta kendisi olmuş!

10. O zaman kapanışımızı da bu dünyalar güzeli patili dostumuzla yapalım! Ne diyorduk? Satın alma, sahiplen...

10. O zaman kapanışımızı da bu dünyalar güzeli patili dostumuzla yapalım! Ne diyorduk? Satın alma, sahiplen...

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir 😍 👇🏻

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın