Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Bir hayvanı sahiplenmek, ona yeni bir hayat vermek demek. Sokaktan ya da barınaktan alınan hayvanlar, kısa sürede bambaşka bir hale bürünüyor. Kimi korku dolu bakışlar sevgiyle ışıldıyor, kimi zayıf bedenler sağlıkla güçleniyor. Bu değişim hem hayvanların hem de sahiplerinin hayatına dokunuyor. Kullanıcıların paylaştığı önce-sonra fotoğrafları da gören herkesin kalbini ısıtıyor!

Gelin o değişimlere göz atalım...

