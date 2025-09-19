Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar
Bir hayvanı sahiplenmek, ona yeni bir hayat vermek demek. Sokaktan ya da barınaktan alınan hayvanlar, kısa sürede bambaşka bir hale bürünüyor. Kimi korku dolu bakışlar sevgiyle ışıldıyor, kimi zayıf bedenler sağlıkla güçleniyor. Bu değişim hem hayvanların hem de sahiplerinin hayatına dokunuyor. Kullanıcıların paylaştığı önce-sonra fotoğrafları da gören herkesin kalbini ısıtıyor!
Gelin o değişimlere göz atalım...
1. Açılışımızı şimdilerde tombik olmuş bu bebekle yapalım!
2. Farkındaysanız o ilk halindeki mahcubiyetten eser yok şimdi 😍
3. Ne yalan söyleyelim, bizim favori değişimimiz bu oldu!
4. Yüzünde güller açması böyle bir şey mi?
5. Şimdilerde evin paşası gibi dolaştığına eminiz ama kanıtlayamayız... Aslan yattığı yerden belli olur!
6. Masum bakışlarını asla kaybetmemiş bir bebek görüyoruz 😍
7. En duygulandığımız da bu oldu tabii! 🥲 Artık dışarıdan izlemediği sıcacık bir yuvası var...
8. Hayır canım ne kilolusu, kemikleri iri sadece 😂
9. Evrime kafa atmayı bırakın, evrimin ta kendisi olmuş!
10. O zaman kapanışımızı da bu dünyalar güzeli patili dostumuzla yapalım! Ne diyorduk? Satın alma, sahiplen...
