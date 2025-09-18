onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Hayvanlar
Evcil Hayvanlarıyla Tıpatıp Benzer Kişilerin Eğlenceli Fotoğrafları

Evcil Hayvanlarıyla Tıpatıp Benzer Kişilerin Eğlenceli Fotoğrafları

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
18.09.2025 - 14:35

Evinizde bir evcil hayvanınız var mı? Peki sizi daha önce can dostunuza benzeten birileri oldu mu? Bazı köpekler ve kediler, o anlamlı bakışlarıyla, tüyleriyle, hareketleriyle insanları andırıyor! Hatta bazı kedi ve köpekler tip olarak da sahiplerine benziyor.

İşte can dostlarıyla aralarında ilginç bir benzerlik olan kişiler!

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Böyle bir denk geliş nasıl olabilir? 😍

1. Böyle bir denk geliş nasıl olabilir? 😍

İki gözün birbirinden farklı renkte olmasına tıpta heterokromi adı veriliyor. Bu durum, gözdeki melanin pigment fazlalığından veya eksikliğinden meydana geliyor. Heterokromide genetik kadar çevre de etkili olabiliyor. Örneğin bir yaralanma, iriste meydana gelen büyüme bu olayın yaşanmasına neden olabiliyor.

2. Bu fotoğrafta farklı iki kafa var aslında!

2. Bu fotoğrafta farklı iki kafa var aslında!

Buklelerin şekli, o doygun renk...İkisini birbirinden ayırt etmek hiç de kolay değil.

3. "Annemle beraber televizyon lzliyor."

3. "Annemle beraber televizyon lzliyor."

Bazı durumlarda da özellikle kedilerin bizler gibi davranmaya başladığını görüyoruz. Tıpkı bu örnekte olduğu gibi! Ya sen nasıl öğrendin böyle şaşkın şaşkın bakmayı? :)

4. "Tavuğumla benziyor muyuz?" diye sormuş.

4. "Tavuğumla benziyor muyuz?" diye sormuş.

Benzemek ne kelime! Daha önce bir insanın tavukla benzeyebileceğini hiç  düşünmemiştik.

5. "Kız arkadaşıma evlilik teklif edeceğimde aynı takımı giydik."

5. "Kız arkadaşıma evlilik teklif edeceğimde aynı takımı giydik."

Merak etmeyin, 'evet' cevabını da almışlar. Bu tatlılık karşısında kim hayır diyebilirdi?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Önce köpeği görmekte zorlanabilirsiniz.

6. Önce köpeği görmekte zorlanabilirsiniz.

Köpeği bulduğunuzda ise büyük bir aydınlanma yaşayacaksınız. Sanki köpeği değil de, çocuğu gibi!

7. Acaba insanlar, kendilerine benzeyen patili dostlara karşı daha mı samimi hissediyor?

7. Acaba insanlar, kendilerine benzeyen patili dostlara karşı daha mı samimi hissediyor?

Yoksa bu tesadüflerin başka bir mantıklı açıklaması var mı? 

Bu fotoğrafları gördükten sonra aklımıza deli sorular dolaşmaya başladı. 

Peki en çok beğendiğiniz ikili hangisi oldu? Yorumlara bekliyoruz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın