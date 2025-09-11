Kediler Tüy Renklerine Göre Evimizin Enerjisini Nasıl Etkiliyor?
Evinde can dostu bir kedisi olanlar, kedileri sevenler bilir ki bu canlıların birbirinden farklı özellikleri vardır. Kimisi tüm gün yatmayı sever, kimisi oradan oraya koşturup durmayı. Kimi kedi çok cana yakındır kimisi de yakınına yaklaştırmaz bile!
Hanemizin sevimli üyeleri kediler, acaba evlerimize farklı bir enerji getiriyor olabilir mi? Pek çok kedi sahibi, kedilerin negatif enerjiye karşı koruma sağladığına inanır. Öyle ki kendinizi kötü hissetiğiniz zamanlarda kediniz başucunuzda beliriverir. Yüzyıllardır insanlarla arası iyi olan kedilerin, duygusal şifa ve uyum getirdiğine inanılır. Kedilerin bulundukları ortama sakinlik ve huzur getirdikleri düşünülür.
Peki kediler, tüylerinin renklerine göre evlerimize nasıl bir enerji veriyor?
Sarman Kediler
Kara Kediler
Tekir Kediler
Üç Renkli Kediler
Smokin Kediler
Gri Kediler
Siyam Kedileri
Renklerini boş verin , her biri ayrı bir karakter , ayrı bir neşe kaynağı. Sevin sevilin bu kadar basit.
Tekir sarmanım var, kesintisiz enerji veriyor.