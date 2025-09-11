onedio
Kediler Tüy Renklerine Göre Evimizin Enerjisini Nasıl Etkiliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
11.09.2025 - 14:44

Evinde can dostu bir kedisi olanlar, kedileri sevenler bilir ki bu canlıların birbirinden farklı özellikleri vardır. Kimisi tüm gün yatmayı sever, kimisi oradan oraya koşturup durmayı. Kimi kedi çok cana yakındır kimisi de yakınına yaklaştırmaz bile! 

Hanemizin sevimli üyeleri kediler, acaba evlerimize farklı bir enerji getiriyor olabilir mi? Pek çok kedi sahibi, kedilerin negatif enerjiye karşı koruma sağladığına inanır. Öyle ki kendinizi kötü hissetiğiniz zamanlarda kediniz başucunuzda beliriverir. Yüzyıllardır insanlarla arası iyi olan kedilerin, duygusal şifa ve uyum getirdiğine inanılır. Kedilerin bulundukları ortama sakinlik ve huzur getirdikleri düşünülür.

Peki kediler, tüylerinin renklerine göre evlerimize nasıl bir enerji veriyor?

Sarman Kediler

Eğer evinizde turuncu bir kediniz varsa, şanslısınız! 

Sarman kediler, geçmiş yıllarda özellikle tapınaklarda saygı duyulan kedi türlerindendi. Bu nedenle sarmanlar, genellikle bilgelikle ilişkilendirilmiştir. Evinizde bir sarmanınız varsa onun kıymetini bilin.

Kara Kediler

Genellikle şanssızlık getirdiği düşünülen kara kedilere neden böyle bir ithamda bulunulmuş anlamış değiliz! Aslına bakarsanız geçmiş yıllarda kara kedilerin gizli güçlere ve kötü ruhlara karşı koruma sağladığına inanılıyordu. Sizin de buna inanmanızı ve kara kedinizin size şans getireceğini düşünmenizi tavsiye ederiz :)

Tekir Kediler

Tekir kedilerin en oyuncu kediler olduğunu söylemek yanlış olmaz herhalde! Evinizde tekir kediniz varsa, evinizin eğlenceyle dolup taşacağını gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Tekirler ortamın havasını yumuşatır, bulunduğu ortama huzur ve rahatlık getirir. 

Daha ne olsun ki?

Üç Renkli Kediler

Tüyleri siyah, beyaz ve turuncudan oluşan üç renkli kediler, bu renklerin hepsinin enerjisini taşır. Eviniz, üç renkli kediniz sayesinde büyük ölçüde olumsuzluklardan korunur. Ayrıca bu kediler, genellikle güzel baht ve bereketle ilişkilendirilmiştir.

Smokin Kediler

Siyah beyaz kediler, genellikle oyuncu olmalarıyla bilinir ve bulunduğu ortama tıpkı tekirler gibi güzel bir enerji getirir. Fakat siyah ve beyazın asilliğini de taşır. İçlerinde bilgeliği ve sağduyu artıran bir enerji vardır. Sahiplerini de bu yönde olumlu etkilerler.

Gri Kediler

Eğer gri renkli bir kediniz varsa duygusal olarak güvendesiniz demektir. Uysal yapıda olan bu kediler, sahiplerinin de tıpkı kendileri gibi olmasını sağlar, sakinleştirici bir özelliğe sahiptirler. Gri kediler, sahiplerinin yaşamlarına sevgi ve neşe katar.

Siyam Kedileri

Duruşu bile bi' farklı olan siyam kedileri, sahiplerine şöhret ve başarı getirir. Diğer kedi türlerine göre biraz daha özel ilgi isteyen siyamların, sahiplerinin ömrünü uzattığı da iddialar arasında!

Editör Notu: Renk ayrımı olmaksızın bütün kedilerin ruha iyi gelen bir yanı var elbette. Hepiniz iyi ki varsınız :)

Shot

Renklerini boş verin , her biri ayrı bir karakter , ayrı bir neşe kaynağı. Sevin sevilin bu kadar basit.

Bozkurt

Tekir sarmanım var, kesintisiz enerji veriyor.