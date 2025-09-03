Hislerini Yüzüne Yansıtmaktan Çekinmeyip Beş Karış Surat Asan Kediler
Hayvanların jest ve mimikleri yok desek, sanırım yanlış bir önermede bulunmuş oluruz. Bugüne kadar pek çok kez mutluluğu yüzünden okunan köpekler, kediler görmüşsünüzdür. Bir hayvanın canının yandığını da yüzüne bakarak anlayabilirsiniz. Fakat söz konusu kediler olduğunda onları genellikle suratları asıkken gördüğümüzü söylemek de yanlış olmaz :)
Bu kez kedi sahipleri, kedilerinin asık suratlı fotoğraflarını 'her şeye rağmen gülün' diye paylaşarak yüzümüzü güldürdü.
Gelin beraber bakalım.
İlk paylaşım şöyleydi. Kedinin mutluluğu yüzünden okunuyor değil mi? :)
Acaba ne hain planlar kuruyor?
Bu masum kedinin aklında ise hiçbir düşünce yok!
Neye sinirlenmiş olabilirsin bu kadar?
Evin sahibinin kendisi olduğunu biliyor.
🥹🥹🥹
Ağlamaktan gözleriniz küçülse bile.
Emekli öğretmen bakışı
Bana mı dedin?
Sana diyecek sözümüz yok kral!
"Kanka çok tatlı biri" dediğim çocuk :)
Olayın özeti ise burada;
