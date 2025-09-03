Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Sosyal medyada kullanıcılar, sahiplendikleri hayvanların önceki ve sonraki hallerini paylaştı. Sokakta zorluk çeken ya da bakımsızlıktan yıpranmış halde bulunan minik dostların, sevgi ve ilgiyle nasıl bambaşka bir görünüme kavuştuğu herkesi duygulandırdı. Önceki halleri iç burkan, sonraki halleri ise yüzleri gülümseten bu kareler, hayvan sevgisinin hayatları nasıl değiştirdiğini bir kez daha gösterdi.

