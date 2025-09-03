onedio
Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Gökçe Cici
03.09.2025 - 15:01

Sosyal medyada kullanıcılar, sahiplendikleri hayvanların önceki ve sonraki hallerini paylaştı. Sokakta zorluk çeken ya da bakımsızlıktan yıpranmış halde bulunan minik dostların, sevgi ve ilgiyle nasıl bambaşka bir görünüme kavuştuğu herkesi duygulandırdı. Önceki halleri iç burkan, sonraki halleri ise yüzleri gülümseten bu kareler, hayvan sevgisinin hayatları nasıl değiştirdiğini bir kez daha gösterdi.

Kaynak

1. Açılışımızı bu güzel bebek ile yapalım!

2. Kurtarıldıktan tam 8 ay sonraki hali içimizi ısıttı 😍

3. Ne kadar huzurla uyuduğuna bakın 🥲

4. O bir deri bir kemik halinden eser kalmamış resmen!

5. Bu bebek ötanazi olmaktan kurtarılmış 🥲

6. Yüzündeki ifade her şeyi anlatır nitelikte aslında...

7. Baştaki o ürkek tavır çoktan gitmiş. Evin altını üstüne getirmeye hazır! 😂

8. Sevginin iyileştirici gücü diyebiliriz galiba!

9. Geçmiş olsun artık evin sahibi maalesef ki o...

10. O zaman kapanışımızı da kalpleri eriten bu kareyle yapalım! Ne diyorduk? Satın alma, sahiplen 😍

zülkarneyn

5. resimdeki velet, “oyuncak mı tutuyon ak? beni yere bırak” der gibi bakmış xd

Emel

Can kurtarmak kadar mutlu eden başka bir şey yok. İnsan olmayı başaranlara selam olsun 😻