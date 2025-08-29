onedio
Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.08.2025 - 15:03

Hayvan sahiplenmek yalnızca bir cana yuva vermek değil, ona yeni bir yaşam fırsatı sunmak demek. Sosyal medyada kullanıcılar, sahiplendikleri hayvanların sahipsiz halleriyle bugünkü mutlu görüntülerini paylaştı. Fotoğraflar ve hikayeler, sevgi ve bakımın bir hayvanın hayatında nasıl büyük bir değişim yaratabileceğini gözler önüne serdi!

Siz de evcil hayvanınızın geçirdiği değişimi içeriğimizde görmek istiyorsanız gokce.cici@onedio.com adresine mail atabilirsiniz.

Kaynak

Geçen haftaki içeriğimize buradan ulaşabilirsin 😻👇🏻

1. Açılışımızı bu dünyalar tatlısı bebek ile yapalım!

2. Ne diyebiliriz ki fotoğraf kendini anlatıyor zaten 😂

3. Gözyaşımız pıt 🥲

4. Sahiplenilmeden önce 6 ay ömür biçilen bu bebeğin geçirdiği değişim takdire şayan! Tam 2.5 yıldır sahibiyle birlikteymiş 😍

5. Aldanmayın o mahzun bakışlara, altında bi' serseri yatıyor gördüğünüz üzere...

6. Fırtınanın ortasında yapayalnız bulunan bu yavrumuz, şimdi hayatının en iyi dönemini yaşıyor!

7. Asaletinden hiç ödün vermemesi... Tam bir prenses 😍

8. Sevginin iyileştirici gücü mü demeliyiz yoksa maşallah bu danaya mı bilemedik! 😂

9. Mükemmel ekmek diye buna deriz işte...

10. O zaman kapanışımızı da kalpleri eriten bu değişimle yapalım! Ne diyorduk? Satın alma, sahiplen 😍

Hayvanlara dair içeriklerimiz 💗👇🏻

