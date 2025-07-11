Hayvanat Bahçelerinin Karanlık Yüzü: Camın Ardında Gördüğünüz Değil, Görmediğiniz Acı

Hayvanat bahçeleri kendilerini hala koruma, eğitim, araştırma gibi süslü kelimelerle savunuyor. Girişte broşür veriliyor, “Nesli tükenmekte olan türleri birlikte koruyalım” deniyor. Ama gerçekten korunan ne var? Bugüne kadar doğaya geri kazandırılmak üzere hazırlanan 145 programdan sadece 16’sı işe yaramış. Geri kalanı ya hiç uygulanmamış ya da başarısız olmuş. Hatta bazı türleri hayvanat bahçelerinde tutabilmek için doğadan yeni hayvanlar alınmaya devam ediliyor. Yani aslında doğa zarar görüyor ama dışarıdan bakınca afişler renkli, ortam şık, kimse perde arkasına bakma gereği duymuyor.

Üstelik hayvanların mutlu olduğuna dair savlar da çoğu zaman tamamen içi boş. Kafeste debelenen kutup ayıları, sürekli başını sallayan filler, diliyle cam yalayan zürafalar... Bunlar mutlu hayvan davranışları değil. Bunlar tekrarlayan, stres kaynaklı, psikolojik çöküş belirtileri. Yani hayvan deli gibi davranıyor çünkü gerçekten deli oluyor. Bazı hayvanlara antidepresan verildiği bile kayıtlara geçmiş durumda.

Hayvanları gerçekten seviyorsak onları izlemek için değil, özgür bırakmak için yaşatmalıyız. Hayvanat bahçelerine bilet almak, onların kafeslerine bir kilit daha vurmak demektir.