Hayvanat Bahçelerinin Karanlık Yüzü: Camın Ardında Gördüğünüz Değil, Görmediğiniz Acı
Bir çocuk kahkahası, bir selfie çubuğu, camın arkasındaki maymunun boş bakışı... Hayvanat bahçeleri dışarıdan bakınca mutlu bir tablo gibi görünebilir. Ama içeride işler pek de öyle yürümüyor. Görünmeyen ölümler, yutulan cisimler, tellerin arkasında gelişen psikolojik travmalar ve hiç açılmayacak kafes kapıları... Hadi bir adım geri çekilip bakalım: Hayvanlar gerçekten mutlu mu?
Bu içeriğimiz, hayvanların suskun çığlıklarına kulak vermek isteyenler için.
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Ziyaretçi parasıyla alınan travmalar: Yutulan cisimler, gizlenen ölümler
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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