Vahşi Hayvanlar Neden Safari Araçlarına Saldırmıyor?

Yani bir aslan, tek başına duran bir insanı bu iki kategoriden biriyle ilişkilendirebilir ve saldırabilir. Ancak işin içine bir safari aracı girdiğinde tablo tamamen değişiyor çünkü hayvanların bakış açısında araç ve içindekiler tek bir büyük organizma gibi görünüyor.

Aslan için bu araçlar kocaman, tanıdık ve alışılmış cisimler haline gelmiş durumda. Boyut olarak da büyük olduklarından dolayı bir tehdit oluşturmadıkları sürece dikkat çekmiyorlar. Üstelik bu araçlar genellikle sessiz, yavaş ve sabit hareket ediyor. Bu da onları daha az canlı gösteriyor ve doğal içgüdüleri tetiklemiyor.