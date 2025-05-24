Japonya’da Neden Kilolu İnsan Görmek Neredeyse İmkansız?
Japonya'ya gidip de sokakta yürürken kilolu birine rastlamak gerçekten zor. Hatta çoğu kişi bu durumun sadece genetikle açıklanabileceğini sanıyor. Ama işin aslı hiç de öyle değil. Japonlar, yeme içme alışkanlıklarından günlük hareketliliklerine kadar birçok konuda oldukça disiplinli. Hal böyle olunca da obeziteye neredeyse yer kalmıyor. Gelin sebeplerini iyice irdeleyelim.
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Sağlıklı beslenmenin adı: Washoku
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Japon çocuklar sağlıklı beslenmeyi sadece evde değil, okulda da öğreniyor.
Japonya’da yemek masasına oturulduğunda her şey aynı anda servis ediliyor.
Japonya’da araba kullanmak lüks değil, çoğu kişi gün içinde toplu taşımayı tercih ediyor ve uzun mesafeleri yürüyerek kat ediyor.
Japonya aynı zamanda dünyanın en uzun ömürlü insanlarına da ev sahipliği yapıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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