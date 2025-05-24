Japonya’da Neden Kilolu İnsan Görmek Neredeyse İmkansız?

Japon mutfağı, Washoku olarak adlandırılan geleneksel yemek kültürüyle sağlığa hitap ediyor. 'İchiju-sansai' yani “bir çorba, üç yan yemek” kuralı, neredeyse her evde takip edilen bir yemek düzeni. Miso çorbası, sebzeler, balık veya az miktarda et, yumurta ya da soya ürünleri ve buharda pişmiş pirinçten oluşan bu menü, düşük yağ oranı ve dengeli besin içeriği sayesinde kilo almayı engelliyor.

Üstelik yemekler genellikle kızartma yerine haşlama ya da buharda pişirme yöntemiyle hazırlanıyor. Kısacası Japon mutfağında 'ne kadar lezzetli olursa olsun, fazlası zararlıdır' mantığı hakim.