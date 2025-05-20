Antik Heykellerin Neden Birçoğu Beyazdır?

Bugün sergilerde ve müzelerde hayranlıkla izlediğimiz antik heykellerin çoğu, bir zamanlar kırmızı, mavi, yeşil gibi canlı renklerle boyalıydı. Yunan ve Roma sanatçıları sadece boya değil; altın, gümüş, değerli taşlar ve renkli mermerlerle heykellerini süslüyordu.

Fresklerde bile bu renkli heykellerin iki boyutlu resimleri yer alıyordu. Ancak boyalar, toprak altında geçen uzun yıllarda oksitlenerek ya da ışıkla temas edince yok oldu. Hatta bazı heykellerin müzelerde daha estetik görünmesi için bilerek temizlendiği bile biliniyor.