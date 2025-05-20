Antik Heykellerin Neden Birçoğu Beyazdır?
Müzelerde dolaşırken gördüğünüz o bembeyaz antik heykeller size de biraz fazla “kusursuz” gelmiyor mu? Peki neden hepsi neredeyse aynı tonda, sade ve tek renk gibi duruyor? Onları yapan medeniyetler bu kadar detaylı eserler üretirken, neden tek bir renkle yetindiler dersiniz? Belki de zamanla silinen bir şeyin izlerini taşıyorlardır... Gelin bakalım!
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Heykeller aslında renkliydi ancak zamandan nasiplerini aldılar.
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Heykeller 14. yüzyılda tekrar gün yüzüne çıktığında beyaz ve sade görünümleriyle karşılandılar.
Yüzyıllar boyunca renkli heykel fikri "basit" ya da "halk işi" olarak görüldü.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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