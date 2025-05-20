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Antik Heykellerin Neden Birçoğu Beyazdır?

Antik Heykellerin Neden Birçoğu Beyazdır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
20.05.2025 - 15:28

Müzelerde dolaşırken gördüğünüz o bembeyaz antik heykeller size de biraz fazla “kusursuz” gelmiyor mu? Peki neden hepsi neredeyse aynı tonda, sade ve tek renk gibi duruyor? Onları yapan medeniyetler bu kadar detaylı eserler üretirken, neden tek bir renkle yetindiler dersiniz? Belki de zamanla silinen bir şeyin izlerini taşıyorlardır... Gelin bakalım!

Kaynak 1, Kaynak 2

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Heykeller aslında renkliydi ancak zamandan nasiplerini aldılar.

Heykeller aslında renkliydi ancak zamandan nasiplerini aldılar.

Bugün sergilerde ve müzelerde hayranlıkla izlediğimiz antik heykellerin çoğu, bir zamanlar kırmızı, mavi, yeşil gibi canlı renklerle boyalıydı. Yunan ve Roma sanatçıları sadece boya değil; altın, gümüş, değerli taşlar ve renkli mermerlerle heykellerini süslüyordu.

Fresklerde bile bu renkli heykellerin iki boyutlu resimleri yer alıyordu. Ancak boyalar, toprak altında geçen uzun yıllarda oksitlenerek ya da ışıkla temas edince yok oldu. Hatta bazı heykellerin müzelerde daha estetik görünmesi için bilerek temizlendiği bile biliniyor.

Heykeller 14. yüzyılda tekrar gün yüzüne çıktığında beyaz ve sade görünümleriyle karşılandılar.

Heykeller 14. yüzyılda tekrar gün yüzüne çıktığında beyaz ve sade görünümleriyle karşılandılar.

İtalyanlar bu beyazlığı bilgelik ve entelektüel sadelikle özdeşleştirdi. Orta Çağ’ın renkli heykelleri ilkel sayılırken, antik beyaz heykeller yüksek sanat haline geldi. Heykellerin aslında boyalı olduğunu gösteren kanıtlar 1800’lerde ortaya çıksa da bu algı kolay kolay değişmedi. 

Renkli heykeller kolay sanat sayıldığı için küçümsendi, hatta ressamlarla heykeltıraşlar arasında tartışmalar başladı: Mermer zaten güzelse, neden boyayasın?

Yüzyıllar boyunca renkli heykel fikri "basit" ya da "halk işi" olarak görüldü.

Yüzyıllar boyunca renkli heykel fikri "basit" ya da "halk işi" olarak görüldü.

Rönesans'ta başlayan bu düşünce, renkli heykelleri alt sınıfın estetik anlayışıyla ilişkilendirdi ve bu önyargı sanat tarihinin temel taşlarından biri haline geldi. Oysa günümüz teknolojisi sayesinde, heykellerin üzerinde kalmış mikroskobik pigment izleriyle onların gerçek renklerine ulaşmak mümkün hale geldi. Yunan heykelleri üzerindeki desenler, giysilerdeki motifler ve yazılar artık bilimsel olarak yeniden canlandırılıyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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