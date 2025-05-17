Down Sendromlu Bireyler Neden Birbirine Benzer?
Bazı rahatsızlıklar dışarıdan fark edilmez ama Down sendromu genellikle ilk bakışta anlaşılabilir. Çünkü bu sendroma sahip bireylerde sıkça tekrar eden belirgin yüz hatları vardır. Bu durum çoğu kişide “neden hepsi birbirine benziyor” sorusunu akla getirir. Gerçekten de bu görünüm, diğer pek çok sağlık durumundan farklı. Gelin sebeplerine bakalım...
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İlk önce şu soruyla başlayalım: Down sendromu nedir?
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Peki Down sendromlu bireyler neden birbirine benzer?
Down sendromunda görünümdeki benzerliğin tam olarak hangi genlerden kaynaklandığı konusu henüz kesinlik kazanmış değil.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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