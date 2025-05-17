Down Sendromlu Bireyler Neden Birbirine Benzer?

Down sendromu, genetik kökenli bir farklılıktır. Normalde insan hücrelerinde 23 çift kromozom bulunur ancak Down sendromlu bireylerde 21. kromozomdan fazladan bir kopya ya da parça vardır. Fazlalık, hücrelerde toplam 47 kromozom oluşmasına neden olur.

Bu durum, bedenin işleyişine dair birçok farklılığı beraberinde getirir. Down sendromu ilk olarak 19. yüzyılda İngiliz doktor John Langdon Down tarafından tanımlanmış ve ayrı bir tıbbi durum olarak kabul edilmiştir. Ancak kromozomla ilişkili olduğu bilgisine 1959 yılında Fransız doktor Jérôme Lejeune’un araştırmaları sayesinde ulaşıldı.