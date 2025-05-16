Bir Dönemin Gözdesi Murat 124’e "Hacı Murat" Lakabı Nerden Geldi?
Murat 124 dendiğinde pek çok kişinin aklına eski filmlerden ya da modifiye meraklılarından tanıdık görüntüler gelir. Ancak bu arabanın ismi neden “Hacı Murat” oldu hiç düşündünüz mü? Sadece şasi ya da motor değil, bu aracın bir dönemin ruhunu taşıdığını da söyleyebiliriz. Üstelik ilk kez Ajda Pekkan’ın kullandığı, Ecevit’in makam aracı olarak tercih ettiği bir modelden bahsediyoruz. Hem teknik özellikleriyle hem de toplumsal yeriyle Murat 124, Türkiye otomobil tarihinde ayrı bir konuma sahip. Gelin isim tarihine bakalım!
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Türkiye'nin İlk lisanslı otomobili olarak tarihe geçti.
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Peki "Hacı Murat" ismi nereden geliyor?
Murat 124, Türkiye'de bir dönemin sosyal ve ekonomik yapısını yansıtan bir sembol haline geldi.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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