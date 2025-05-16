Bir Dönemin Gözdesi Murat 124’e "Hacı Murat" Lakabı Nerden Geldi?

1971 yılında TOFAŞ tarafından Fiat 124 şasesi üzerine kurularak üretilen Murat 124, Türkiye'de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil oldu. Demirtaş, Osmangazi’deki fabrikadan çıkan bu araç, sadece beş yıl boyunca üretildi ve toplamda 134 bin 867 adet üretimle hatırı sayılır bir başarı elde etti. 1976’da Murat 131’in üretimi başlayınca yerini yeni modele bıraktı ancak Murat 124’ün tamamen sahneden çekildiği anlamına gelmiyordu.

1984 yılında Serçe ismiyle tekrar yollara dönen model, Kuş Serisi'nin daha ekonomik versiyonu olarak piyasaya sunuldu. 1.3 litrelik 70 beygirlik motoru, 4 ileri manuel şanzımanı ve sade dış görünümüyle mütevazı ama işlevsel bir otomobildi.