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Bir Dönemin Gözdesi Murat 124’e "Hacı Murat" Lakabı Nerden Geldi?

Bir Dönemin Gözdesi Murat 124’e "Hacı Murat" Lakabı Nerden Geldi?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
16.05.2025 - 14:23

Murat 124 dendiğinde pek çok kişinin aklına eski filmlerden ya da modifiye meraklılarından tanıdık görüntüler gelir. Ancak bu arabanın ismi neden “Hacı Murat” oldu hiç düşündünüz mü? Sadece şasi ya da motor değil, bu aracın bir dönemin ruhunu taşıdığını da söyleyebiliriz. Üstelik ilk kez Ajda Pekkan’ın kullandığı, Ecevit’in makam aracı olarak tercih ettiği bir modelden bahsediyoruz. Hem teknik özellikleriyle hem de toplumsal yeriyle Murat 124, Türkiye otomobil tarihinde ayrı bir konuma sahip. Gelin isim tarihine bakalım!

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Türkiye'nin İlk lisanslı otomobili olarak tarihe geçti.

Türkiye'nin İlk lisanslı otomobili olarak tarihe geçti.

1971 yılında TOFAŞ tarafından Fiat 124 şasesi üzerine kurularak üretilen Murat 124, Türkiye'de yabancı lisansla üretilen ilk otomobil oldu. Demirtaş, Osmangazi’deki fabrikadan çıkan bu araç, sadece beş yıl boyunca üretildi ve toplamda 134 bin 867 adet üretimle hatırı sayılır bir başarı elde etti. 1976’da Murat 131’in üretimi başlayınca yerini yeni modele bıraktı ancak Murat 124’ün tamamen sahneden çekildiği anlamına gelmiyordu. 

1984 yılında Serçe ismiyle tekrar yollara dönen model, Kuş Serisi'nin daha ekonomik versiyonu olarak piyasaya sunuldu. 1.3 litrelik 70 beygirlik motoru, 4 ileri manuel şanzımanı ve sade dış görünümüyle mütevazı ama işlevsel bir otomobildi.

Peki "Hacı Murat" ismi nereden geliyor?

Peki "Hacı Murat" ismi nereden geliyor?

Aracın “Hacı Murat” olarak anılmasının arkasında hem isim seçimi hem de toplumsal bir alışkanlık yatıyor. “Murat” adı, Fiat markasının Türkiye’ye uyarlanmış versiyonu olsa da aslında I. Murat’tan ilham alınarak seçilmişti. O dönemde Türkiye'de arabayla hacca gitmek serbest bırakılınca, pek çok kişi bu yolculuğu Murat 124 ile yaptı.

Uygun fiyatı, sağlamlığı ve kolay tamir edilebilir yapısı, bu aracı hac yolculukları için ideal kıldı. Bu sebeple halk arasında “Hacı Murat” lakabı yerleşti ve zamanla kültürel ifadeye dönüştü.

Murat 124, Türkiye'de bir dönemin sosyal ve ekonomik yapısını yansıtan bir sembol haline geldi.

Murat 124, Türkiye'de bir dönemin sosyal ve ekonomik yapısını yansıtan bir sembol haline geldi.

Avrupa'da 1967'de “Yılın Otomobili” seçilen Fiat 124’ün bu yerli versiyonu, 1974’ten itibaren Mısır’a da ihraç edildi. Ancak zamanla ÖTV düzenlemeleri ve ekonomik dönüşümlerle yollardaki sayısı azalmaya başladı. 2002’deki ÖTV indirimiyle birlikte birçok araç hurdaya ayrıldı. 

Buna rağmen nostaljiye düşkün otomobil tutkunları Murat 124’ü yeniden keşfetti ve “Hacı Muro” lakabıyla modifiye edilip trafiğe geri döndü. Seri numarası 0001 olan ilk üretim araç ise bugün TOFAŞ Anadolu Arabaları Müzesi'nde sergileniyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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