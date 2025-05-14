THY’nin Arızalarıyla Ünlü Huysuz Uçağı “Deli Mike”ın Gerçek Hikayesi

Uçağın tescil kodundaki “D” ve “M” harfleri, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün fonetik alfabesine göre “Delta Mike” şeklinde okunuyordu. Ancak uçak sık sık akılalmaz teknik arızalar yaşadığından, teknisyenler bu kodu esprili şekilde “Deli Mike”a çevirdi. Kabin ışıklarının Meksika dalgası gibi sırayla yanması, okuma ışıklarının rastgele çalışması ya da hiçbir sebep yokken çalan kokpit alarmları gibi durumlar, bu lakabın yerleşmesini sağladı.

Hatta bir teknisyenin yalnızca kapıya vurup “Ne oldu sana koca adam?” demesiyle uçağın düzelmesi gibi anekdotlar da bu ünü pekiştirdi. Uçuş personeline göre uçağın ruh hali vardı ve keyfi yerindeyse sorunsuz uçardı, yoksa bir metre bile gitmezdi.