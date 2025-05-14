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THY’nin Arızalarıyla Ünlü Huysuz Uçağı “Deli Mike”ın Gerçek Hikayesi

THY’nin Arızalarıyla Ünlü Huysuz Uçağı “Deli Mike”ın Gerçek Hikayesi

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
14.05.2025 - 23:01

Uçaklara verilen takma adlara alışkınız ama Deli Mike hepsinden farklıydı. Çünkü bu ad sadece sevgiden değil, yaşattığı şaşkınlıklardan da geliyordu. Işıkların kendi kendine yanması, iniş takımlarının toplanmaması gibi tuhaf arızaları vardı. THY’nin uzun yıllar filosunda kalan bu uçak, personel arasında da efsaneleşti. Hatta bazı teknisyenler onu “canı isterse uçar” diyerek tanımlıyordu. Gelin bu huysuz uçağın hikayesine yakından bakalım!

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İlk önce şu soruyla başlayalım: THY'nin efsaneleşmiş bu uçağının adı nereden geliyordu?

İlk önce şu soruyla başlayalım: THY'nin efsaneleşmiş bu uçağının adı nereden geliyordu?

Uçağın tescil kodundaki “D” ve “M” harfleri, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’nün fonetik alfabesine göre “Delta Mike” şeklinde okunuyordu. Ancak uçak sık sık akılalmaz teknik arızalar yaşadığından, teknisyenler bu kodu esprili şekilde “Deli Mike”a çevirdi. Kabin ışıklarının Meksika dalgası gibi sırayla yanması, okuma ışıklarının rastgele çalışması ya da hiçbir sebep yokken çalan kokpit alarmları gibi durumlar, bu lakabın yerleşmesini sağladı. 

Hatta bir teknisyenin yalnızca kapıya vurup “Ne oldu sana koca adam?” demesiyle uçağın düzelmesi gibi anekdotlar da bu ünü pekiştirdi. Uçuş personeline göre uçağın ruh hali vardı ve keyfi yerindeyse sorunsuz uçardı, yoksa bir metre bile gitmezdi.

Kendisi, teknik sorunlarına rağmen yıllarca kullanıldı!

Kendisi, teknik sorunlarına rağmen yıllarca kullanıldı!

TC-JDM kodlu Airbus A340, 1996 yılında THY filosuna katıldı ve İzmir adıyla hizmete girdi. Başlangıçta uzun mesafe uçuşlarda görev aldı, sonrasında iç hatlarda da kullanıldı. 2010'lu yıllarda özellikle Hac dönemlerinde sadece ekonomi sınıfına çevrilerek charter seferlerde görev yaptı. 

2011’de Hindistan’da pistten çıkma vakası yaşasa da büyük bir kaza olmadan kurtarıldı. 2016’da filo genelinde talep düşüşü yaşandığında yere indirildi ama Deli Mike, o zamana kadar THY’nin en eski aktif uçağıydı.

2019’da THY filosundan çıkarıldıktan sonra Deli Mike, Johannesburg’a uçurularak burada depolandı.

2019’da THY filosundan çıkarıldıktan sonra Deli Mike, Johannesburg’a uçurularak burada depolandı.

Ardından 2-AVRA olarak tescillendi ve yıllarca bekletildi. 2022 sonunda yeniden havalandı ancak Özbekistan’a gitmesi beklenirken İran’daki Mehrabad Havalimanı’na indi ve takip sistemini kapattı. Mart 2024’te EP-MJC tesciliyle Mahan Air filosunda tekrar hizmete giren Deli Mike, yıllarca yaşattığı aksiliklere rağmen hala gökyüzünde!

Deli Mike belki hep huysuzdu ama Türk havacılık tarihine böylesine unutulmaz bir karakter katmayı da kimseye bırakmadı.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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