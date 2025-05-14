THY’nin Arızalarıyla Ünlü Huysuz Uçağı “Deli Mike”ın Gerçek Hikayesi
Uçaklara verilen takma adlara alışkınız ama Deli Mike hepsinden farklıydı. Çünkü bu ad sadece sevgiden değil, yaşattığı şaşkınlıklardan da geliyordu. Işıkların kendi kendine yanması, iniş takımlarının toplanmaması gibi tuhaf arızaları vardı. THY’nin uzun yıllar filosunda kalan bu uçak, personel arasında da efsaneleşti. Hatta bazı teknisyenler onu “canı isterse uçar” diyerek tanımlıyordu. Gelin bu huysuz uçağın hikayesine yakından bakalım!
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İlk önce şu soruyla başlayalım: THY'nin efsaneleşmiş bu uçağının adı nereden geliyordu?
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Kendisi, teknik sorunlarına rağmen yıllarca kullanıldı!
2019’da THY filosundan çıkarıldıktan sonra Deli Mike, Johannesburg’a uçurularak burada depolandı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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