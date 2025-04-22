Uçaklarda Duyduğumuz Köpek Havlama Sesinin Sebebi Ne?
Uçakla seyahat eden herkes mutlaka o meşhur sesi duymuştur! Uçak daha kalkışa geçmeden önce alt kısımdan gelen, sanki biri bir metal parçasını gıcırdatıyor ya da fren pompalıyor gibi çıkan, bazen de bir köpeğin havlamasını andıran o garip ses... Bazıları “motor arızası mı var?” diye endişelenirken, bazıları ise kargo bölümünde hayvan taşındığını sanabiliyor. Ancak gerçekte bu sesin kaynağı, çok daha sıradan ve teknik bir sistemin parçası. Gelin bakalım!
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O duyduğunuz ses aslında bir “hidrolik pompa” sesi.
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Peki bu ses neden sadece bazı uçuşlarda duyuluyor?
Bu ses tehlike mi demek? Yoksa tam tersi mi?
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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