Uçaklarda Duyduğumuz Köpek Havlama Sesinin Sebebi Ne?

Uzmanlara göre, bu havlama ya da sürtünme benzeri sesin kaynağı, Airbus A320 tipi uçaklarda bulunan bir hidrolik sistemin çalışmasından ibaret. Hidrolik sistemler, uçaklardaki flap, slat ve iniş takımı gibi hareketli parçaların çalışmasını sağlamak için kullanılıyor.

Basınçlı bir sıvı sayesinde bu hareketler yapılabiliyor ve basınç, genellikle motorlara bağlı pompalar aracılığıyla oluşturuluyor. Ancak uçak henüz kalkış yapmadan önce sadece bir motor çalışıyor olabiliyor ya da motorlar henüz devreye alınmamışken sistem devrede kalmak zorunda. İşte tam bu noktada devreye elektrikle çalışan yedek bir pompa giriyor ve bu da o meşhur köpek havlaması benzeri sesi yaratıyor.