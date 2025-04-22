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Uçaklarda Duyduğumuz Köpek Havlama Sesinin Sebebi Ne?

Uçaklarda Duyduğumuz Köpek Havlama Sesinin Sebebi Ne?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
22.04.2025 - 11:04

Uçakla seyahat eden herkes mutlaka o meşhur sesi duymuştur! Uçak daha kalkışa geçmeden önce alt kısımdan gelen, sanki biri bir metal parçasını gıcırdatıyor ya da fren pompalıyor gibi çıkan, bazen de bir köpeğin havlamasını andıran o garip ses... Bazıları “motor arızası mı var?” diye endişelenirken, bazıları ise kargo bölümünde hayvan taşındığını sanabiliyor. Ancak gerçekte bu sesin kaynağı, çok daha sıradan ve teknik bir sistemin parçası. Gelin bakalım!

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O duyduğunuz ses aslında bir “hidrolik pompa” sesi.

O duyduğunuz ses aslında bir “hidrolik pompa” sesi.

Uzmanlara göre, bu havlama ya da sürtünme benzeri sesin kaynağı, Airbus A320 tipi uçaklarda bulunan bir hidrolik sistemin çalışmasından ibaret. Hidrolik sistemler, uçaklardaki flap, slat ve iniş takımı gibi hareketli parçaların çalışmasını sağlamak için kullanılıyor. 

Basınçlı bir sıvı sayesinde bu hareketler yapılabiliyor ve basınç, genellikle motorlara bağlı pompalar aracılığıyla oluşturuluyor. Ancak uçak henüz kalkış yapmadan önce sadece bir motor çalışıyor olabiliyor ya da motorlar henüz devreye alınmamışken sistem devrede kalmak zorunda. İşte tam bu noktada devreye elektrikle çalışan yedek bir pompa giriyor ve bu da o meşhur köpek havlaması benzeri sesi yaratıyor.

Peki bu ses neden sadece bazı uçuşlarda duyuluyor?

Peki bu ses neden sadece bazı uçuşlarda duyuluyor?

Her uçakta bu sesi duymuyorsanız, bunun tek nedeni farklı uçak modellerinin farklı sistemlerle çalışması. Sadece Airbus A320 ailesine ait uçaklarda yani A318, A319, A320 ve A321 modellerinde bu sesi duymanız mümkün. 

Çünkü bu seriye özgü olan üçlü hidrolik sistem yapısı, uçak kalkışa hazırlandığı sırada elektrikle çalışan üçüncü pompayı devreye sokuyor ve bu sırada ses oluşuyor. Eğer Boeing uçağındaysanız ya da başka bir modelde uçuyorsanız, büyük olasılıkla bu sesle hiç karşılaşmayacaksınız.

Bu ses tehlike mi demek? Yoksa tam tersi mi?

Bu ses tehlike mi demek? Yoksa tam tersi mi?

Uçuş öncesi stresin arttığı anlarda duyduğunuz bu ses, aslında sistemlerin gayet sağlıklı çalıştığını gösteriyor. Çünkü bu yedek pompa ve üçlü hidrolik yapı, uçağın en kritik anlarında sorunsuz çalışmasını sağlamak için özel olarak tasarlanmış. 

Uzmanlara göre bu sistemler, uçakta bir arıza olduğunda bile diğer sistemlerin devreye girerek görevi üstlenmesini sağlıyor, bu da güvenliği artırıyor. Yani duymuyor olmanız daha ilginç olurdu.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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