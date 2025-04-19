Antik Heykellerin Çoğunda Baş Bulunmamasının Mantıklı Gelecek Sebepleri
Hani müzelerde gezerken gözünüze çarpar ya, o muazzam heykellerin çoğunun kafası eksiktir. Birçoğumuz bunun savaşlar ya da doğal afetlerle alakalı olduğunu düşünürüz. Ama işin aslı her zaman böyle değil. Çünkü bazı başsız heykeller tamamen kasıtlı olarak yapılmış. Özellikle Roma döneminde heykeller baştan itibaren değiştirilebilir tasarlanıyordu. Gelin bi' tık daha derinlerine inelim!
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Romalılar heykellerin başını değiştirmek için özel bir sistem kurmuştu.
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Zamanla tahribat da bu heykelleri başsız bıraktı.
Antik Yunan’da ise baş bazen önemsenmezdi bile.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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