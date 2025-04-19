Antik Heykellerin Çoğunda Baş Bulunmamasının Mantıklı Gelecek Sebepleri

Heykellerin başsız olmasının ilk nedeni aslında Roma’nın pratik zekasına dayanıyor. Romalılar, bir kahramanın ya da liderin heykelini yaptırdığında, o kişinin zamanla gözden düşebileceğini de hesaba katıyordu. Bu yüzden heykelin vücudu standart şekilde yapılıyor, baş kısmı ise çıkarılabilir olarak tasarlanıyordu.

Böylece o dönemin gözde figürü değişince, sadece baş değiştirilerek heykel güncellenmiş oluyordu. Antik dünyada bu yöntem oldukça yaygındı ve aynı gövdeye yeni bir liderin ya da tanrının kafası takılabiliyordu.